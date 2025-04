Zeche Zollverein in Essen: Besucher müssen Abschied nehmen – Abbau hat begonnen

Was früher eine beliebte Attraktion an der Zeche Zollverein in Essen war, wird jetzt endgültig verschwinden. Besucher, die auf eine Wiedereröffnung gehofft haben, werden bitter enttäuscht sein, denn der Abbau hat bereits begonnen.

Im Jahr 1999 und 2020 hatte die Energie-Ausstellung „Sonne, Mond und Sterne“ an der Zeche Zollverein in Essen ein großes Aushängeschild – das Sonnenrand. Das Riesenrad mit 14 Gondeln, in denen jeweils sechs Personen Platz fanden, war damals eines der Highlights der Ausstellung. Doch jetzt ist das Ende besiegelt, wie die „WAZ“ berichtet.

Zeche Zollverein in Essen: Sonnenrad steht seit 2010 still

Nach dem Ende der Ausstellung drehte das Rad weiterhin seine Kreise. Jedoch wurde die Instandhaltung und Sanierung des Riesenrads auf der Zeche Zollverein in Essen irgendwann zu teuer. Denn aus Sicherheitsgründen musste die Anlage jedes Jahr überprüft werden.

Daher wurde im Jahr 2010 beschlossen, dass man das Sonnenrad stilllegen wird. Seitdem hofften viele auf eine Wiedereröffnung. Doch 2024 die bittere Nachricht: Es wurde angekündigt, dass das Riesenrad abgebaut wird. Nun haben die Arbeiten am Dienstag (22. April) begonnen. Die Verankerungen der Gondeln, die 450 Kilogramm wiegen, werden von einem Team von Industriekletterern gelöst. Danach hebt ein großer Kran die Gondeln aus dem Rad hinaus.

Einige Gondeln erhalten ein neues Zuhause

Markus Pließnig, der Sprecher der Stiftung Zollverein, vermutet gegenüber der „WAZ“, dass bis zum Ende der Woche alle 14 Gondeln abmontiert werden sollen. Einige Gondeln bekommen dann auch ein neues Zuhause.

