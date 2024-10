Weihnachtsmarkt in Essen macht Ankündigung – „Da ist das Prachtstück“

Nicht mehr lange und die Adventszeit beginnt. Bedeutet gleichzeitig auch: Die Weihnachtsmärkte öffnen ihre Pforten! Endlich wieder gebrannte Mandeln schlemmen, Glühwein trinken oder sich ein weihnachtliches Accessoire zulegen. Das ist natürlich auch in Essen möglich.

Neben dem Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt, findet parallel dazu auch noch in Essen-Steele der Weihnachtsmarkt statt – und das als einer der ersten und längsten deutschlandweit! Am 2. November dieses Jahres ist es so weit. Wir sprachen vorab mit Léon Finger, vom Initiativkreis City Steele. Er organisiert den Weihnachtsmarkt bereits seit sage und schreibe 48 Jahren mit.

Weihnachtsmarkt in Essen-Steele hat seinen Tannenbaum

Schon damals kündigte er gegenüber DER WESTEN an, dass endlich der passende Weihnachtsbaum für den Weihnachtsmarkt in Steele gefunden wurde. Die Tanne soll auf einem Drehgestell in der Mitte des Kaiser-Otto-Platzes aufgestellt werden. Sie macht Musik, wenn Besucher zwei Euro einwerfen. Das Geld kommt einem gemeinnützigen Zweck zugute.

Und nun wurde die ausgewählte Tanne auch der Öffentlichkeit präsentiert. Auf seinem Facebook-Account verkündete der Weihnachtsmarkt stolz: „Da ist unser Prachtstück! Wir bedanken uns bei allen helfenden Händen und ganz besonders bei unserer Baumspenderin Katja Decker.“

Das erwartet die Menschen sonst noch auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Steele

Der Baum wurde bei Decker abgeholt und soll dann demnächst auf dem Weihnachtsmarkt in Steele zu sehen sein.

Doch die drehende Tanne ist natürlich längst nicht die einzige Attraktion auf dem Weihnachtsmarkt. Hinzu kommen unter anderem noch eine Lokomobile-Ausstellung, der Nikolaus-Umzug und die Traktoren-Lichterfahrt. Und auch für Speis und Trank ist natürlich gesorgt.