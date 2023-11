Weihnachtsmarkt Essen: Frau macht schlimme Entdeckung – „Es ist schrecklich“

Auf dem Essener Weihnachtsmarkt tummeln sich seit Tagen die Besucher, genießen den Duft von Glühwein, gebrannte Mandeln und Kerzen. Ob nach Feierabend mit Kollegen oder am Wochenende mit den Liebsten – aus allen Teilen der Stadt kommen die Essener für das bunte Treiben in die Innenstadt.

So auch ein Pärchen aus Steele, das am Wochenende die Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt in Essen genießen wollte. Doch jetzt bereut das Ehepaar den Besuch zutiefst. Zu Hause angekommen bemerkten sie, dass eine Kleinigkeit fehlt, die beiden extrem viel bedeutet.

Weihnachtsmarkt Essen: „Es ist schrecklich“

In einer verzweifelten Nachricht wendet sich der Ehemann an die Ruhrbahn. Darin teilte der Essener mit, dass seine Frau entweder auf dem Essener Weihnachtsmarkt oder aber in der Linie 109 nach Steele (unter anderem mit dem Schienenersatzverkehr) ihren Ehering verloren habe. Seitdem ist das gute Stück verschollen.

„Es ist schrecklich und natürlich wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen“, erklärt der verzweifelte Ehemann. Der Essener bat das Verkehrsunternehmen, ein Foto des Eherings im Netz zu teilen und alle Fahrgäste um Hilfe zu bitten. „Viele bringen nicht gleich etwas zum Fundbüro und vielleicht kann man ja so die Wichtigkeit unterstreichen“, hofft der Essener. Seinem Wunsch kam die Ruhrbahn gerne nach:

Ruhrbahn mit dringendem Appell

„Schaffen wir es, dass der Ring zur Besitzerin zurückfindet?“, schwört das Verkehrsunternehmen seine Fahrgäste auf die Suche nach dem guten Stück ein. „Wer ihn findet, kann ihn einfach bei einem unserer Fahrer oder Fahrerinnen abgeben“, erklärt die Ruhrbahn das Prozedere.

„Augen werden offen gehalten“, verspricht ein Essener daraufhin und ein Leidensgenosse macht Mut: „Meiner wurde vor zwei Wochen im Fundbüro abgegeben! Ich drück die Daumen.“