Weihnachtsmarkt Essen mit besonderer Aktion – an diesen Tagen können Besucher sparen

Schon bald hat das Warten ein Ende. Ab Freitag, den 15. November, hat der Weihnachtsmarkt Essen täglich von 11 bis mindestens 21 Uhr geöffnet. Dann erstrahlt die Essener Innenstadt wieder in einem Lichtermeer und in der Luft hängt der süßliche Geruch von gebrannten Mandeln.

Von Glühwein über Bratwurst und Crêpes wird wieder alles dabei sein. Doch wie bei fast allen Weihnachtsmärkten werden sich die Besucher auf gestiegene Preise gefasst machen müssen. Doch an ausgewählten Tagen können Winterfans auf dem Weihnachtsmarkt in Essen ein paar Euro sparen.

Weihnachtsmarkt Essen: An diesen Tagen kannst du sparen

Der Glühwein-Preis ist in diesem Jahr auf dem Essener Weihnachtsmarkt von 3,50 Euro auf 4 Euro gestiegen. Und auch einige andere Stände werden wohl wegen gestiegener Kosten gezwungen gewesen sein, ihre Preise anzuheben. Das trübt bei einigen Besuchern die Freude, wenn sie an das klaffende Loch in ihrem Geldbeutel denken.

+++ Weihnachtsmarkt Essen-Steele: Beliebter Stand fehlt – Besucher gehen auf die Barrikaden: „Beschiss“ +++

Doch an zwei Tagen in der Woche können viele Weihnachtsmarkt-Liebhaber von besonderen Aktionen profitieren und etwas Geld sparen. Denn jeden Dienstag ist „Studententag“. Angehende Akademiker können sich an diesem Wochentag auf Ermäßigungen und Angebote an zahlreichen Ständen freuen. Einzige Voraussetzung: Studenten müssen ihren Ausweis vorlegen.

Noch mehr aktuelle Meldungen aus Essen:

Ein ähnliches Angebot gibt es einen Tag drauf, denn mittwochs ist „Familientag“. Wer kann schon gut ‚nein‘ sagen, wenn die Kinderaugen beim Blick auf das Karussell oder den kandierten Äpfeln leuchten?! Und umso mehr Kinder, desto schneller wandern die Scheine über den Tresen. Deshalb finanziell gesehen ein Besuch am Mittwoch taktisch klug sein, denn für Familien wird es zwischen 11 und 21 Uhr bestimmte Aktionen und Rabatte geben.