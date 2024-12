Weihnachtsmarkt Essen: Plötzlich geht die Nachricht um – Besucher reiben sich die Augen

Ob Glühweinpyramide am Willy-Brandt-Platz, das Lichtermeer auf dem Kennedyplatz, Riesenrad auf dem Burgplatz oder mittelalterliches Flair rund um die Marktkirche. Der Weihnachtsmarkt Essen hat in diesem Jahr mehr Highlights zu bieten denn je.

Nach den Auszeichnungen der vergangenen Jahre hat sich mittlerweile herumgesprochen, wie schön die Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt in der Essener Innenstadt ist. Und das lässt sich mittlerweile auch in Zahlen ausdrücken.

Weihnachtsmarkt Essen: Schallmauer durchbrochen

Denn der Weihnachtsmarkt Essen ist 2024 nach Angaben des Veranstalters (Essen Marketing) so gut besucht wie nie zuvor. So seien bereits mehr als eine Million Besucher in der Essener Innenstadt gezählt worden – und das nach drei Wochen nach Beginn des bunten Treibens am 15. November.

Damit steht fest: So viele Besucher wie in diesem Jahr hat es noch nie auf dem Weihnachtsmarkt Essen gegeben. Allein am Samstag (30. November) vor dem ersten Advent seien 100.000 Menschen auf der Kettwiger Straße und Co. geschlendert.

Das sind die Highlights der Besucher in Essen

Einer Umfrage zufolge habe sich die neue Weihnachtspyramide am Willy-Brandt-Platz für viele gleich zum neuen Wahrzeichen entwickelt. Kein Wunder, ist sie doch für Besucher, die mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen gleich der erste Blickfang vom Hauptbahnhof aus gesehen.

Als weiteren Magneten hat sich wieder einmal das Lichternetz über dem Kennedyplatz erwiesen. Wer den Essener Weihnachtsmarkt besucht, kommt um einen Glühwein-Bummel in der besonderen Atmosphäre nicht herum.

Und das Beste: Es geht noch weiter! Nach dem Rekordbesuch der ersten drei Wochen können sich die Essener noch über zwei weitere Weihnachtsmarkt-Wochen in ihrer Stadt freuen, bevor am 23. Dezember Schluss ist. Und dabei läuft alles auf einen neuen Besucher-Rekord hinaus. Man darf gespannt sein, welche Zahl am Ende herauskommt.