Tierheim Essen vermittelt Katzen – nicht mal ein Jahr später gibt es Post

Jahr für Jahr warten unzählige Fellnasen in Tierheimen sehnsüchtig auf ihr Für-Immer-Zuhause. Ob Hund, Katze oder sogar exotische Ausreißer wie Schlangen – sie alle haben ihre eigene Geschichte, oft mit traurigem Hintergrund. Ausgesetzt, durch eine Krankheit oder Handicap beeinträchtigt – jeder trägt sein ganz eigenes Päckchen.

Umso schöner ist es, wenn zwischen all den bitteren Nachrichten eine positive reinflattert. Das Tierheim Essen hat jetzt besonders schöne News erhalten.

Tierheim Essen erhält die Nachricht

Es ist regelmäßig eine große Freude für die Tierheim-Mitarbeiter in NRW, wenn sie einen ihrer Schützlinge in ein neues Zuhause entlassen können. Dennoch lassen sie ihre Tiere sicherlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge ziehen. Schließlich verbringen die meisten Fellnasen mehrere Wochen in den Einrichtungen und die Pfleger bauen eine emotionale Verbindung zu ihnen auf. Umso schöner ist es, von den neuen Adoptiv-Eltern auf dem Laufenden gehalten zu werden.

So erging es nun dem Tierheim Essen. Denn zwei ehemalige Bewohner haben nicht nur ein liebevolles Zuhause gefunden, sondern ihre neuen Besitzer haben nun ein süßes Update geschickt, das die Herzen schmelzen lässt.

Tierheim Essen: Katzen lassen Herzen höher schlagen

Die beiden Katzen Mitzy und Pitaya hatten Glück: Schon nach kurzer Zeit wurden sie adoptiert – und jetzt, über ein Jahr später, wollen ihre Besitzer ihre Dankbarkeit teilen. Auf der offiziellen Facebook-Seite des Tierheims schreiben sie:

„Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims Essen, wie versprochen möchten wir euch wieder einmal einige Bilder von Mitzy und Pitaya zusenden. Sie sind nun schon seit über einem Jahr bei uns – und wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wie es vorher ohne sie war. Wir möchten sie nicht mehr missen! Vielen Dank, dass ihr uns diese beiden Schätze anvertraut habt.“

Begleitet wird die Nachricht von einer ganzen Ladung an süßen Bildern: Mal hängen die Samtpfoten verspielt am Kratzbaum, mal liegen sie gemütlich eingerollt auf dem Teppich. Kaum war der Post online, ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten.

Die Facebook-Nutzer sind hin und weg und kommentieren begeistert: „Sehr schön“ oder „Wunderschön zu lesen“. Eine andere wünscht den Fellnasen alles Gute und ein langes Leben. So ein Update zeigt mal wieder: Jedes Tier verdient eine zweite Chance – und wenn es dann so endet, geht uns allen das Herz auf!