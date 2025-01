Tierheim Essen nimmt Truthähne auf – zuvor spazierten Männer mit ihnen im Rucksack umher

Diese Geschichte kann man sich nicht ausdenken: Zwei Männer aus Mülheim spazierten mit drei geklauten Truthähnen im Rucksack durch die Gegend. Jetzt sind die Vögel im Tierheim Essen.

Am Freitagabend (3. Januar) machte die Polizei in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Vereinsstraße in Mülheim eine unfassbare Entdeckung: drei lebende Truthähne – verstaut in Rucksäcken! Zwei Männer stehen im Verdacht, die Tiere, die jetzt im Tierheim Essen untergekommen sind, gestohlen zu haben. Die Polizei sucht die Besitzer der Truthähne sowie Zeugen der Tat.

Tierheim Essen: Plötzlich ragen drei Truthahn-Köpfe aus dem Rucksack

Gegen 22.15 Uhr bemerkte ein Zeuge das Licht von Taschenlampen im Hinterhof des Mehrfamilienhauses und beobachtete zwei Männer, die augenscheinlich schwergefüllte Taschen abstellten. Als die alarmierte Polizei eintraf, fanden sie nicht nur die beschriebenen Taschen, sondern machten eine Entdeckung, die sie aus den Latschen kippen ließ: Aus den Taschen schauten die Köpfe dreier lebender Truthähne hervor!

Die beiden aus Mülheim stammenden Männer (34 und 31) haben die Tiere ersten Ermittlungen nach geklaut. Die Truthähne wurden vor Ort sichergestellt und anschließend in das Tierheim Essen gebracht. Bislang konnten die Eigentümer der Truthähne nicht ermittelt werden.

Die Polizei Essen ist dringend auf der Suche nach Zeugen

Die Polizei Essen ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen sowie die Besitzer der Truthähne. Wenn du Angaben zu der Herkunft beziehungsweise der Besitzer der Tiere machen kannst oder Hinweise zu den Hintergründen der Tat geben kannst, melde dich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen.