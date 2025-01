Tierheim in NRW: Kleiner Junge (10) spendet Geld – es war für etwas ganz anderes bestimmt

Diese Geschichte aus dem Tierheim Bottrop (NRW) ist einfach nur herzergreifend. Plötzlich stand ein kleiner Junge (10) vor der Tür. Es folgte eine große Geste.

Tagtäglich erleben die Pfleger des Tierheim Bottrop (NRW) die traurigsten Schicksale. Tiere, die nicht mehr gewollt oder achtlos ausgesetzt werden, gehören zum Alltag dazu. Da kam dieser süße Moment, welcher sich kurz vor Silvester abspielte, doch gerade recht.

Tierheim in NRW teilt rührende Geste in den sozialen Netzwerken

Auf seiner offiziellen Facebook-Seite (circa 7.200 Follower) ließ das Tierheim Bottrop alle an der rührenden Geste des Zehnjährigen teilhaben. Der kleine Junge spendete dem Tierheim Geld, welches für einen ganz anderen Zweck gedacht war. Das Geld sollte eigentlich für Silvester-Feuerwerk ausgegeben werden. Doch der tierliebe Junge hatte inzwischen andere Pläne.

„Kurz vor Silvester kam ein circa 10-jähriger Junge mit seiner Mutter zu uns ins Tierheim. Seine Oma hatte ihm 30 Euro für Böller geschenkt. Der tierliebe Junge wollte aber keine Böller kaufen, sondern bat seine Mutter mit ihm zum Tierheim zu fahren. Er spendete die 30 Euro für unsere Tiere. Wir waren sehr gerührt und haben uns sehr über diese Spende gefreut“, schreibt das Tierheim in dem Social-Media-Post.

Tierheim in NRW: Vierbeiner sind gut durch Silvester gekommen

„Unsere Tiere haben die Knallerei an Silvester überstanden und wir sind glücklich, dass auch so junge Menschen den Tieren zuliebe auf Böller verzichten. Lieben Dank“, heißt es weiterhin in dem Beitrag.

Und zahlreiche Tierfreunde teilen die Freude ebenfalls. „Die Eltern können wirklich stolz auf ihren Jungen sein“, ist sich eine Person sicher. „Was für ein toller Junge! Er hat sein Herz am richtigen Fleck!“, findet eine Frau. Ein anderer Facebook-User schreibt: „Toll, das Kind ist sehr tierlieb. Kompliment.“