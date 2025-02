Essen: Kinder klingeln an Tierheim-Tür – was sie in den Händen halten, rührt zu Tränen

In den Tierheimen in NRW und ganz Deutschland leben viele einsame Tierseelen, die auf ein schönes Zuhause warten. Ob Hund, Katze oder Maus – sie alle wünschen sich ein Leben jenseits der Tierheim-Wände.

Doch nicht nur die tierischen Gäste, auch die menschlichen Besucher sorgen für viele Emotionen. So auch die Kinder, die die Pfleger aus NRW überraschten – und zu Tränen rührten.

Tierheim Essen: Kinder überraschen mit Spenden

Im Tierheim Essen gab es nämlich kürzlich einen Besuch, der alle überraschte: Eine ganze Schulklasse marschierte ein – aber nicht etwa, um ein trauriges Tier abzugeben, sondern mit einem ganz besonderen Anliegen! So hielten die Kinder in den Händen ein großes Blatt, das mit allerlei süßen Tiermotiven bedruckt war. Darauf zu lesen: der Name des Albert-Schweitzer-Tierheims und der Name ihrer Schule.

Was aber wirklich ins Auge stach, war nicht das Papier – sondern der Inhalt: Ein Spendenscheck über stolze 250 Euro! Dieser Betrag war bei einem Waffelverkauf zusammengekommen, wie auf Facebook berichtet wurde.

Aber da war noch mehr! Die Kinder hatten sich nicht nur auf ihren eigenen Waffelverkauf verlassen – sie gingen noch einen Schritt weiter und sprachen alle Klassen an, um Sachspenden zu sammeln. Und was kam dabei heraus? „Zwei riesige Kisten voller Spielzeug und Futter“ für die Tiere!

Kein Wunder, dass sich die Pfleger des Tierheims Essen jetzt „von ganzem Herzen“ bedanken. So viel tierische Liebe und Hilfsbereitschaft ist wirklich nicht alltäglich.

Tierheim Essen: Fans jubeln über gute Tat

Und nicht nur die Pfleger aus Essen jubeln – auch die vielen Tier-Freunde freuen sich. „Super tolle Aktion von den Jungs und Mädels“, freut sich so eine Userin. Und auch ein anderer Nutzer schreibt: „Klasse. Schön, dass die Jugendlichen auch an die Tiere denken. Danke dafür.“

„Danke an die tollen Schüler und Schülerinnen“, freut sich auch eine weitere Userin. Kein Wunder, denn die Geld- und Sachspende hilft dem Tierheim Essen enorm.