Erschreckender Trend in Essen – Tierheim schockiert: „Zum Fürchten“

Es ist ein Trend, der traurig stimmt! Wenn Tiere in Essen in Not sind oder sogar ausgesetzt werden, dauert es glücklicherweise nicht lange, bis die Vierbeiner in der Obhut der erfahrenen Tierheim-Mitarbeiter sind. Sowohl Katzen als auch Gauzer finden dann zumindest vorübergehend ein neues Zuhause, ehe sie aufgepäppelt und im Idealfall vermittelt werden.

Doch in letzter Zeit macht das Tierheim Essen eine Entdeckung, die nicht nur nachdenklich stimmt, sondern erschreckend traurig ist. Jetzt macht das Tierheim auf Facebook darauf aufmerksam, will andere Tierfreunde sensibilisieren!

Erschreckender Trend in Essen

Das Social-Media-Team nimmt kein Blatt vor den Mund, schreibt: „Wir wissen jetzt gar nicht, ob es nur uns so ergeht, aber anscheinend leben in der Stadt Essen übermäßig viele Scottish-Fold-Katzen. In den letzten zwei Jahren haben wir 81 Schotten aufgenommen! Mittlerweile hat es sich doch schon herumgesprochen, dass diese armen Wesen bewusst krank gezüchtet und vermehrt werden!“

Und weiter: „Die Tiere kommen relativ jung zu uns. Okay, die ersten Anzeichen, dass etwas mit dem Bewegungsapparat nicht stimmt, kommen auch recht früh. Diese Entwicklung ist ein wenig zum Fürchten, droht uns in Zukunft eine Schwemme von bewusst krank gemachten Katzen?“

Tierheim schockiert: „Zum Fürchten“

Man könne sich nicht nur darauf berufen, dass das Tier niedlich sei, ohne sich auch der Folgekosten bewusst zu sein. „Hier wird den Vermehrern eine Plattform geliefert, um immer und immer wieder für Nachschub zu sorgen. Laut dem deutschen Tierschutzgesetz ist es verboten, mit diesen Tieren zu ‚züchten‘!“

Die Reaktionen von Followern und anderen Tierfreunden ist mannigfaltig. Hier einige ausgewählte Kommentare unter dem Facebook-Beitrag:

„Ein erschreckender ‚Trend‘, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann! Dass es verboten ist, mit dieser Rasse zu züchten, scheint ja auch nicht wirklich zu interessieren. Der gesunde Menschenverstand scheint sich immer mehr rar zu machen. Mit ’normalen‘ Ohren sind sie doch wunderschön!“

„Scottish Fold ist eine Qualzucht. Keiner sollte so eine Katze bei einem Züchter kaufen. Erst wenn die Nachfrage aufhört, werden diese Menschen aufhören zu züchten!“

„Die sehen toll aus, doch würde ich mir nie kaufen. Das sind Qualzuchten, das sollte man verbieten!“

Mehr News:

Auch der Tierschutzverein Oberhausen meldet sich zu Wort, bestätigt die alarmierende Beobachtung: „Wir geben euch in allen Punkten recht. Wir müssen ebenfalls momentan so viele wie noch nie dieser Katzen aufnehmen.“ Es bleibt zu hoffen, dass der Appell langfristig Früchte trägt…