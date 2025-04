Techno Classica Essen: Oldtimer-Messe ein Erfolg – ausgerechnet US-Präsident Trump half mit

Na, mit dieser „Schützenhilfe“ hat man im Pott wohl nicht gerechnet! Die Techno Classica Essen gehört zu den traditionsreichsten Oldtimer-Messen in Deutschland. Die 35. Auflage ging jetzt zu Ende – und die Veranstalter melden einen Riesenerfolg. Über 1.250 Aussteller, mehr als 200 Präsentationen, rund 30 offizielle Stände – wer auf Oldtimer steht, wurde auf der Techno Classica Essen mehr als fündig.

Dass die Messe so ein großer Erfolg wurde, ist auch US-Präsident Donald Trump zu danken. Kein Witz – Trump sorgte wohl unfreiwillig dafür, dass die Messe-Veranstalter der Techno Classica Essen zum Abschluss nochmal laut jubeln konnten!

Techno Classica Essen: Oldtimer-Messe ein Erfolg

Auf der Automesse kamen nämlich nicht nur Bewunderer alter Edelkarossen auf ihre Kosten. Wer das nötige Kleingeld hatte, konnte aus einer Auswahl von rund 2.000 Fahrzeugen seinen Favoriten (oder gleich mehrere) direkt vor Ort erwerben. Die Preise reichten von mehreren tausend Euro bis zu Millionenbeträgen. Mehr als 500 Käufer schlugen in Essen zu, kauften Oldtimer – und nutzten wohl Trumps Zick-Zack-Kurs aus!

So hieß es vom Veranstalter, dass die diesjährige Techno Classica Essen „eine leichte Trendwende zu mehr Verkäufen“ innehaben könnte. „Man hatte das Gefühl, dass allein die angekündigte Zoll-Pause der US-Regierung manche Kaufentscheidung leichter machte“, fasste Michel Franssen, Projektleiter des Veranstalters SIHA, zusammen. Jedenfalls seien die Handelsbetriebe „sehr zufrieden“.

Ausgerechnet US-Präsident Trump half mit

Zum Hintergrund: Trump verkündete am 2. April für fast alle Länder der Welt Zölle, nannte den Tag sogar „Tag der Befreiung“, sah ein „goldenes Zeitalter“ der USA aufziehen. Keine 14 Tage später sind zahlreiche Ausnahmen bei den Zöllen zu verzeichnen, manche wurden aufgehoben, andere aufgeschoben. Die Besucherzahlen der Messe seien ebenfalls zufriedenstellend gewesen.

Neben klassischen Oldtimer-Fans älteren Jahrgangs sind auch viele junge Menschen nach Essen gekommen. Am vergangenen Wochenende habe das Durchschnittsalter der Besucher „deutlich unter 50“ befunden. Franssen: „Die Techno Classica ist weiterhin sowohl ‚Tribute to the Past‘ als auch ‚Tribute to the Future‘. Sie verbindet gestern, heute, morgen.“

2026 wird sie allerdings als „Retro Classics Essen“ aufschlagen. Na, solange sich außer dem Namen sonst nichts ändert…