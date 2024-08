SDP am Seaside Beach in Essen – plötzlich steht ER auf der Bühne: „Wie geil“

Wo war ich in der Nacht von Donnerstag auf Samstag? Am Seaside Beach Baldeney in Essen natürlich. Denn hier reißt die Band „SDP“ an gleich zwei Abenden hintereinander mächtig ab.

Doch wer glaubt, dass das Berliner Duo ganz allein in den Ruhrpott gereist sind, der täuscht. Denn SDP brachte einige bekannte Gesichter mit zum Seaside Beach Baldeney. Darunter etwa die Lokalmatadore „257ers“. Ein Gast sollte die Fans in Essen besonders begeistern.

SDP feiert Party am Seaside Beach Essen

Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin wissen, wie man Party macht. Zu ihrem 25-jährigen Bestehen hat das Musiker-Duo sich einiges ausgedacht. Nachdem Kinder-Rapper „DIKKA“ (im Nashorn-Kostüm) und Esther Graf die Menge am Seaside Beach in Essen auf Betriebstemperatur gebracht hatte, kamen am Donnerstagabend (29. August) die Stars des Abends auf die Bühne.

Aufblasbare Gummitiere im Publikum und ein Hitgewitter, das seinesgleichen suchte. SDP hat mal wieder ordentlich abgeliefert und brachte die Fans zur Ekstase: „War ein Mega-Abend. Ich danke euch so sehr dafür. Lange nicht mehr so viel getanzt und Spaß gehabt“, schreibt eine Konzert-Besucherin bei Instagram. „Es war das 1. Konzert meines Sohnes und er hatte Mega-Spaß und ich auch“, freut sich eine Mutter und lobt: „Alle, die dort gearbeitet haben, waren toll. Haben sogar dafür gesorgt, dass wir euch auf der Bühne besser sehen können.“

Riesen-Freude über Support-Acts

Einige bekannte Gesichter, die genau wie Esther Graf („Mama hat gesagt“) schon gemeinsame Songs mit SDP veröffentlicht haben, sollten die Stimmung dann zum Kochen bringen. So performten am Donnerstag auch Nico Santos („501“) und Clueso („Die schönsten Tage“) auf der Bühne.

Wer nicht dabei war, sollte beinahe vor Neid erblassen, vor allem wegen eines Namens; „Clueso? Wie geil! Wäre gerne dabei gewesen“, schreibt ein Fan. Ein anderer kann das zweite Konzert Freitag am Seaside Beach in Essen kaum erwarten: „Cluesooooo???? Ach du heiliger, da hab ich ja noch mehr Vorfreude auf morgen.“