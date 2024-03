Ruhrbahn-Streik sorgt für Chaos – so kommst du trotzdem an dein Ziel

In der laufenden Woche wird gestreikt, gestreikt, gestreikt. Bevor die GDL ab Donnerstag (7. März) für 35 Stunden den Verkehr der Deutschen Bahn lahmlegt und zeitgleich mit dem Lufthansa-Bodenpersonal streikt, steht den Menschen in NRW auch noch ein Verdi-Streik im ÖPNV bevor (wir berichteten hier darüber <<<). Zuletzt am Donnerstag (29. Februar) und Freitag (1. März) rief die Gewerkschaft zu Streiks auf.

Für die Menschen in Essen und Umgebung ist der daraus resultierende Ruhrbahn-Streik mit großen Einschränkungen verbunden. Menschen, die auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind, müssen zusehen, wie sie zur Arbeit, in die Schule und Co. kommen. Wir haben zusammengefasst, welche Möglichkeiten den Pendlern im ÖPNV noch bleiben.

Ruhrbahn-Streik: Der Streikfahrplan steht

Da die Gewerkschaft Verdi für Dienstag (5. März) und Mittwoch (6. März) zu flächendeckenden Warnstreiks im Verkehrsbereich aufgerufen hat, wird es in Essen und Mülheim an der Ruhr zu Ausfällen im Angebot der Ruhrbahn (Bus, Straßenbahn, U-Bahn, E-Wagen und TaxiBus) kommen. Das Verkehrsunternehmen möchte dennoch eine Basismobilität gewähren und hat daher nun den Streikfahrplan veröffentlicht.

Auch interessant: Mega-Streik wird real – Verdi und GDL legen Verkehr über Tage hinweg lahm

Aufgrund des Ruhrbahn-Streiks findet in Essen und Mülheim kein regulärer Linienbetrieb (U-Bahn, Tram, Bus, E-Wagen und TaxiBus) statt. Die NachtExpress-Linien fahren in der Zeit von 5.30 Uhr bis 23.30 Uhr im Stundentakt ihren jeweiligen Linienweg. Das gilt jedoch nur auf dem Stadtgebiet Essen und Mülheim, einzelne NE-Linien starten/enden an der jeweiligen Stadtgrenze:

Essen: NE1*, NE2, NE3, NE4, NE5, NE6, NE7, NE8*, NE9, NE10, NE11*, NE12, NE13, NE14, NE15, NE16*.

* Der NE1 endet an der Haltestelle Alte Landstraße.

Der NE8 endet an der Haltestelle Heidhauser Platz.

Der NE11 endet an der Haltestelle Unterstraße.

Der NE16 endet an der Haltestelle Langhölter Weg.



Mülheim: NE1, NE3, NE4, NE5, NE9*, NE10* und NE12 (der NE12 endet an der Stadtgrenze zu Oberhausen, Haltestelle Landwehr – von dort besteht Anschluss zum SEV 112).

* Der NE9 endet an der Haltestelle Raffelberg.

Der NE10 endet an der Haltestelle Heiermannstraße

Weitere Alternativen

Weitere Alternativen sind die Regional- und S-Bahnlinien, die innerstädtisch die Bahnhöfe anfahren und ausfallende Bus- und Bahnverbindungen eventuell ersetzen können. Zudem verweist das Verkehrsunternehmen auf NextBike- und CarSharing-Angebote.

Das könnte dich auch interessieren:

Unter dem Beitrag der Ruhrbahn auf Facebook wird in den Kommentaren heftig diskutiert. Das Verständnis vieler Kunden, die auf die Ruhrbahn angewiesen sind, schwindet und Kommentare wie „Diese Streiks nerven mittlerweile“ finden sich zuhauf. Viele Kunden kritisieren aber auch, dass der Notfahrplan erst so kurz vor dem Ruhrbahn-Streik bekannt gegeben wurde.