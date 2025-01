Ruhrbahn in Essen dreht an der Preisschraube – Kunden fallen aus allen Wolken

Dass das Deutschlandticket mit dem 1. Januar 2025 teurer wird, haben viele ÖPNV-Kunden schon zähneknirschend akzeptiert – auch in Essen und Mülheim, wo die Abo-Fahrkarte beispielsweise für Fahrten mit den Bussen und Bahnen der Ruhrbahn verwendet werden kann.

Doch wer sich jetzt als Autofahrer und nur gelegentlicher ÖPNV-Passagier schadenfroh ins Fäustchen lachen will, sollte sich nicht zu früh freuen. Denn die Ruhrbahn in Essen und Mülheim überarbeitet ihr Preisgestaltung ganz grundsätzlich – und unabhängig vom Deutschlandticket.

Ruhrbahn in Essen erhöht Preise

Wenn man mal wegen eines Bierchens zu viel nicht mehr hinters Steuer darf oder der Wagen mal nicht anspringt, steigt man selbst als Autofahrer doch lieber für vier bis fünf Stationen in Bus oder Bahn, bevor man eine halbe Stunde zu Fuß gehen muss. Eine kurze Strecke zum besten Kumpel, der ein paar Straßen weiter wohnt – kostet ja nicht viel, könnte man meinen.

Doch auch das ändert sich im neuen Jahr 2025 bei der Ruhrbahn – und damit ist nicht nur die allgemeine VRR-Preiserhöhung bei Tickets um satte 5,5 Prozent gemeint.

Bisher gab es für diese besagten kurzen Strecken mit ein paar wenigen Stationen nämlich die passend betitelte „Kurzstrecke“, das billigste Ticket am Automat – gefolgt von insgesamt sieben Preisstufen. Je nach Entfernung landeten Bucher in einer anderen Stufe und das Ticket wurde entsprechend teurer.

Ab dem 1. März 2025 geht aber ein neues Modell an den Start: Die Ruhrbahn macht aus sieben Preisstufen plötzlich nur noch drei. Das soll den ÖPNV-Nutzern die Buchung erleichtern – bringt aber auch preisliche Nebenwirkungen mit sich.

Aus 7 Preisstufen werden nur noch 3

Alle Fahrten innerhalb einer Stadt fallen nun in ein und dieselbe Preisklasse A. Es ist also egal, ob du kurz vom Hauptbahnhof in ein paar Minuten nach Rüttenscheid fährst oder ob du von Altenessen-Nord bis nach Fischlaken fährst und dabei fast zehn Stadtteile durchquerst – jede Fahrt innerhalb von Essen hat dann denselben Preis. Und die beliebte „Kurzstrecke“ fällt als Ticket-Option komplett weg.

Das sind die neuen VRR-Preise ab März 2025, die auch für die Ruhrbahn in Essen gelten:

Preisstufe A: Einzelticket Erwachsene – 3,60 Euro

Einzelticket Erwachsene – 3,60 Euro Preisstufe B: Einzelticket Erwachsene – 7,40 Euro

Einzelticket Erwachsene – 7,40 Euro Preisstufe C: Einzelticket Erwachsene – 18,90 Euro

Die Preisklasse B gilt für „Fahrten bis in die Nachbarstadt oder das direkte Umland“ – und alles, was darüber hinaus geht, fällt direkt in die Preisstufe C, die das gesamte (!) VRR-Gebiet beinhaltet.