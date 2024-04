RTL-Star taucht in Rathausgalerie Essen auf – hier kommst du ihr ganz nah

Die ersten warmen Tage im April sind schon dagewesen und machten bereits Lust auf den Sommer. Um die Sommermonate so richtig einzuläuten, findet am 30. April traditionell der Tanz in den Mai statt. Diese Tradition hat ihren Ursprung in der Walpurgisnacht, in der die Hexen auf dem Blocksberg ein rauschendes Fest feierten. Dieses ausgelassene Fest wird in NRW sehr ernst genommen: Ob Mülheim, Dortmund oder Bottrop, in vielen Städten jagt in der Nacht zum 1. Mai eine Party die nächste.

Auch in Essen wird es wieder einen solchen Tanz in den Mai geben. Und es ist sogar etwas ganz Großes geplant: Die Besucher können dabei einem RTL-Star ganz nah kommen!

Essen: Tanz in den Mai mit RTL-Persönlichkeit

Mit den Worten „Spätestens zum Start in den Mai heißt es: Raus aus dem Winterschlaf und rein in den Wonnemonat. Den traditionellen Tanz in den Mai gibt es in diesem Jahr in Essen am 30. April mit ganz viel Show-Feeling“, wird das Event in der Rathausgalerie Essen angekündigt. Und dabei wird sogar eine RTL-Persönlichkeit von Let’s Dance vor Ort sein: Katja Kalugina.

Die Profitänzerin und Choreografin tanzt bereits seit 2012 bei RTL „Let’s Dance“ und auch abseits des TV-Parketts gewann sie mit ihrem Tanzpartner Medaillen auf nationalen und internationalen Meisterschaften. In ihrer Tanzschule in der Essener Rathausgalerie lädt Kalugina zum Tanz in den Mai ein. Um 20 Uhr gibt es einen kostenlosen Cha-Cha-Cha-Workshop, bei dem alle mitmachen können und um 21 Uhr beginnt die Tanzparty, die bis nach Mitternacht dauern wird.

Mit 18 Jahren feierte der RTL-Star als jüngste Profitänzerin überhaupt Premiere. Wer mit ihr gemeinsam in den 1. Mai tanzen will, kann sich per E-Mail kalugina@tanz-loft.de für das Event anmelden. Fünf Euro kostet der Eintritt zu der Party in der Rathausgalerie in Essen.