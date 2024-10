Rathaus Galerie Essen: Langes Warten hat ein Ende – Neueröffnung steht bevor

Schon über zwei Jahre ist es her, dass der frühere Real-Markt in der Rathaus-Galerie Essen dicht gemacht hat. Längst ist klar, wer den freigewordenen Platz beziehen soll: Woolworth und Rewe.

Doch lange war nicht sicher, wann die Läden endlich Neueröffnung feiern würden. Grund dafür waren Umbauarbeiten auf der ehemaligen Fläche des Supermarktes, bei denen es zu Verzögerungen kam. Nun feierte Woolworth endlich Neueröffnung und inzwischen ist klar: Rewe wird schon bald folgen.

Rathaus-Galerie Essen hat doppelt Grund zur Freude

Am 10. Oktober zog Woolworth bereits in das Einkaufszentrum im Herzen der Stadt ein (hier mehr dazu). Und auch auf den neuen Rewe-Markt müssen Besucher nicht mehr lange warten. Mitte des Jahres hingen in der Rathaus-Galerie Essen noch Plakate, die auf eine Eröffnung der Rewe-Filiale im Frühjahr 2024 hindeuten. Während Rewe auf Nachfrage der „WAZ“ im Oktober nur vage mit Herbst rechnete, legte sich Centermanager Glöckner schon mehr fest. Er prognostizierte den Eröffnungstermin auf Ende September/ Anfang Oktober.

Und seine Prognose war gar nicht mal so schlecht. Auf Facebook hat die Rathaus-Galerie Essen nun endlich für Klarheit gesorgt. „Am 17.10.24 ab 7 Uhr ist es so weit – REWE öffnet seine Türen in der Rathaus Galerie“, so die freudige Botschaft. Für die Kunden wartet neben den üblichen Lebensmitteln und Haushaltsartikeln auch ein buntes Rahmenprogramm.

Noch mehr Meldungen aus der Pottstadt:

„Popcorn, Ballonkunst & Besuch von FIPPS! Zwischen 9 und 13 Uhr und 14 und 18 Uhr finden die Aktionen am Eröffnungstag statt – ein Spaß für die ganze Familie“, lautet die große Ankündigung. Zusammen mit dem schwedischen Deko-Discounter Rusta haben Woolworth und Rewe nun einen Großteil der alten Real-Fläche in der Rathaus-Galerie belegt.