Limbecker Platz in Essen: Plötzlich fliegen mysteriöse Pakete – der Inhalt lässt Kunden ausrasten

Es dauert nicht mehr lange, dann bricht in den Einkaufszentren in NRW – wie dem Limbecker Platz in Essen – der Weihnachts-Wahnsinn aus. Schließlich muss für das Fest in knapp sechs Wochen jede Menge geshoppt werden. Seien es Geschenke für die Liebsten oder das Outfit für die festlichen Tage.

Passend dazu gibt es im Limbecker Platz in Essen für Besucher etwas ganz Besonderes zu erleben. Wer nämlich beim Shoppen in dem Einkaufszentrum nicht aufpasst, den könnte eine kleine Box treffen.

Limbecker Platz: Mitarbeiter schmeißen mit Paketen um sich

Das Shopping-Erlebnis im „Limbi“ könnte sich aktuell besonders lohnen. Egal, ob mitten im Kaufrausch oder bei einer kurzen Pause in dem Shoppingzentrum – aktuell werden Kunden immer wieder von Mitarbeitern mit einer kleinen Box attackiert.

Das Päckchen fliegt den Kunden vermeintlich aus dem Nichts in die Arme. In einem Instagram-Beitrag enthüllt der Limbecker Platz am Mittwoch (6. November) selbst, wie genau das aussehen könnte. Und natürlich, was sich in der Box befindet.

Kundin traut ihren Augen nicht

In dem kurzen Reel wirft eine Frau einer anderen, die auf einer Sitzgelegenheit im Untergeschoss Platz genommen hat, plötzlich eine weiß-rote Box zu. Geistesgegenwärtig fängt die Besucherin das Päckchen, packt es aus und hält einen Einkaufsgutschein in der Hand!

„Mystery Box gefällig? Wer sie fängt, darf sich über eine tolle Überraschung freuen!“, schreibt der Limbecker Platz zu dem Instagram-Clip. Nicht nur die Frau in dem Video ist von der Überraschung sichtlich begeistert. Auch über 130 Instagram-Nutzer versehen den Beitrag mit einem Herzchen. Wer weiß, vielleicht geht dein Weihnachtseinkauf mit etwas Glück in diesem Jahr auf Kosten des Limbecker Platzes!