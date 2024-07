Limbecker Platz Essen: Jetzt ist es offiziell! Kunden haben Gewissheit

Der Limbecker Platz in Essen ist ein beliebtes Ziel für alle Shopping-Begeisterte. 2024 konnten sich Besucher wieder über einige neue Läden freuen, weshalb sie auch gerne mal eine längere Anfahrt in Kauf genommen haben.

Doch nach der Arbeit bleibt vielen Berufstätigen mit Abzug der Zeit für die Anreise oft nicht mehr viel Zeit zum ausgiebigen Shoppen. Denn ab 20 Uhr schließt der Limbecker Platz in Essen und am Wochenende ist es oft sehr überfüllt, was manch einem die Shopping-Laune verdirbt. Doch für genau solche Besucher gibt es nun gute Neuigkeiten.

Limbecker Platz: Gute Nachrichten für alle Kunden

Auf 70.000 Quadratmetern können sich die Besucher austoben und in mehr als 200 Shops reinschauen. Da vergehen die Stunden schnell wie im Flug. Wer gerne etwas schlendert und kein bestimmtes Ziel hat, kann da schon mal in Stress geraten. Doch nun bekommen alle Fans des großen Einkaufszentrums in Essen zwei weitere Möglichkeiten zum Einkaufen.

Der Rat der Stadt Essen hat sich am Mittwoch (26. Juni) zusammengesetzt, um über die verkaufsoffenen Sonntage für das zweite Halbjahr 2024 zu entscheiden. Und nun stehen die Tage fest: Insgesamt sieben verkaufsoffene Sonntage wird es im Stadtgebiet geben, zwei davon treffen auf die Innenstadt zu. Am 27. Oktober findet die Eröffnung der Essener Lichtwochen statt. Eine Tradition, die seit Jahren schon die Essener Innenstadt mit Leuchttafeln und Lichterschmuck erstrahlen lässt. Und wer schon mal da ist, kann an diesem Tag auch gleich einen Abstecher in den Limbecker Platz machen.

Letzter verkaufsoffener Sonntag

Den zweiten Termin im Kalender kannst du dir am 15. Dezember rot markieren. Da fällt der Startschuss für den 52. Internationalen Weihnachtsmarkt, sowie den zweiten und letzten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr.

Neben dem Limbecker Platz haben an verkaufsoffenen Sonntagen natürlich auch die anderen Geschäfte in der Innenstadt ihre Türen geöffnet.