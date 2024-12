Limbecker Platz in Essen: Furchtbares Unglück – junge Frau in Lebensgefahr

Schwerer Unfall am späten Donnerstagabend (12. Dezember) in unmittelbarer Nähe zum Limbecker Platz in Essen. Nach Informationen von DER WESTEN ist eine junge Frau (27) gegen 22 Uhr auf der Hindenburgstraße in Fahrtrichtung Limbecker Platz verunglückt.

Die dunkel gekleidete Frau soll bisherigen Erkenntnissen zufolge bei Rot über die Ampel gelaufen sein. Der Fahrer eines schwarzen BMWs konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasst die Fußgängerin.

Limbecker Platz in Essen: Folgenschwerer Unfall

Es geschah innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde. Plötzlich war die 27-Jährige auf der Straße. Der Fahrer, der nach bisherigem Stand bei Grünlicht über die Kreuzung am Essener Einkaufszentrum fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen.

Und so geschah das Unvermeidliche. Der BMW erfasst die Fußgängerin. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Unfallopfer erst auf die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert und prallte von da auf die Fahrbahn. Dabei erlitt die Frau schwere Kopfverletzungen.

Die Polizei Essen ermittelt nach einem schweren Unfall am Limbecker Platz. Foto: WTV-News

Lebensgefahr nach Unfall am Limbecker Platz in Essen

Rettungskräfte eilten sofort zum Unfallort und kümmerten sich um das Unfallopfer, das nach ersten Erkenntnissen lebensgefährliche Verletzungen davongetragen hat. Nach einer Erstversorgung auf der Straße vor dem Essener Einkaufszentrum brachten die Einsatzkräfte die Frau auf schnellstem Wege ins Krankenhaus.

Die Polizei Essen hat nun die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Für die Rettungsarbeiten und die Aufnahme des Unfalls sperrten die Beamten die Hindenburgstraße in Fahrtrichtung Berliner Kreisel stundenlang ab. Experten eines Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten noch bis in die Nacht Spuren am Unfallort. Im Zuge der Ermittlungen wurde der Unfallwagen sichergestellt.