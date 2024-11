Limbecker Platz in Essen macht es offiziell – Kunden scharren mit den Hufen

„Das ist mal ein richtig großes Einkaufszentrum im Herzen der Stadt. Verkehrsgünstig angebunden und vor allem mit sehr vielen Geschäften aller Art und Geschmack. Eine absolute Bereicherung“, lobte so ein Google-Nutzer den Einkaufstempel am Limbecker Platz in NRW.

Verständlich, schließlich lockt das Center mit allerlei Läden und Geschäften. Doch jetzt hat das Kaufhaus am Limbecker Platz in Essen für großen Jubel und Begeisterung gesorgt. Die Ursache hat vor allem mit der Jahreszeit etwas zu tun.

Limbecker Platz: Einkaufszentrum überrascht mit weihnachtlichem Highlight

Und auch wenn in NRW derzeit nur das Laub auf die Straßen rieselt und von Schnee (noch) nichts zu sehen ist – wird es zumindest hier bald weihnachtlich. Viele ahnen es schon, die Rede ist vom Limbecker Platz in Essen. Und nun hat der Einkaufstempel Großes vor.

+++ Limbecker Platz: Freibier, Snacks und Geschenke – HIER machen Kunden große Augen +++

So teilte das Einkaufszentrum gleich drei Bilder – und auf allen glitzerte und funkelte es. Auf einem Schnappschuss baumelte auf einem Bild eine XXL-Lichterkette von der Decke, um die sich kreisförmig Tannengrün rankte. Auf dem anderen war ein süßer Christbaum zu sehen, der mit Kugeln, Holzdeko und Kerzen geschmückt war.

Aber nicht nur das teilte der Einkaufstempel auf seiner offiziellen Facebook-Seite mit, sondern verriet auch, dass es „bald wieder so aussieht“. Denn „wir haben am Wochenende mit dem Aufbau unserer Weihnachtsdekoration begonnen. Am 19. November ist alles fertig und die Deko wird angeschaltet“.

„Ein Traum“: Neuigkeit löst Fan-Freude aus

Logisch, dass diese Bilder nicht nur für zahlreiche virale Herzchen und Daumen Hochs führte, nein, es kommentierten auch einige User. „Ich freue mich auf die Limbecker Weichnachten Dekos. Die sind Mega. Bei uns geht’s Ende November los“, jubelte so ein Facebook-Nutzer. „Freu mich, wenn wir da wieder hinfahren. Wie jedes Jahr immer ein Traum“, textete auch ein anderer Fan.

Hier kannst du dir die geteilten Schnappschüsse ansehen:

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Wer nicht so lange auf die Weihnachtsdekoration am Limbecker Platz warten möchte, kann sich einen Vorgeschmack auf den Lichterglanz in der Innenstadt von Essen holen. Denn dort lädt der Internationale Weihnachtsmarkt vom 15. November bis zum 23. Dezember zum Verweilen ein.