Limbecker Platz in Essen: Jetzt ist es offiziell – diese Läden eröffnen bald

Große Neuigkeiten im Limbecker Platz in Essen. Vor kurzem hatte Anastasios Meliopoulos im Gespräch mit DER WESTEN Neueröffnungen angedeutet (mehr hier). Jetzt kann der Center-Manager auch Namen nennen.

So bestätigte Meliopoulos vier Neuzugänge. Demnächst könnte noch ein weiterer großer Fisch an Land gezogen werden. Doch müssen sich die Kunden im Limbecker Platz in Essen allerdings auch von einem Shop verabschieden.

Limbecker Platz in Essen: Diese Läden eröffnen

Freuen können sich die Besucher auf Capi Mode. Das Modegeschäft aus Marl eröffnet im Essener Einkaufszentrum seine zweite Filiale. Der Shop führt unter anderem Marken wie „Hugo Boss“, „G-Star“, „Guess“ und „Marc O’Polo“.

Es ist nicht der einzige Modeladen, der einen Vertrag im Limbecker Platz unterschrieben hat. Auch den türkischen Herrenausstatter „AC&co./ Altinyildiz Classics“ zieht es nach Essen. Nach der Thier-Galerie Dortmund und dem Rhein Center in Köln eröffnet nun die dritte Filiale in NRW. Darüber hinaus ist die Modemarke noch in Frankfurt, Berlin und Hamburg vertreten. Die Zielgruppe sieht das Unternehmen in der Altersgruppe von 25 bis 50 Jahren.

Anastasios Meliopoulos ist Center-Manager im Limbecker Platz in Essen. (Archivbild) Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Neue Shops und ein Abgang im Limbecker Platz in Essen

Neben den beiden Modemarken kommt außerdem „iRiparo“ dazu – ein Handyzubehör-Laden, der sich auf die Reparatur und Datensicherung von Smartphones spezialisiert hat. Außerdem bald neu im Portfolio des Einkaufszentrums: das Parfüm-Geschäft „Loris“. Die neuen Shops werden auf den einstigen Flächen von Adidas, der Bären Company, Orsay und Swatch ziehen, die den Limbecker Platz alle verlassen haben.

Abschied nehmen müssen die Kunden allerdings von „Görtz“. Nach der Insolvenz des Schuhhändlers schließt die Filiale zu Mitte Februar im Limbecker Platz.

Dafür teilte Anastasios Meliopoulos mit, dass der Limbecker Platz in vielversprechenden Verhandlungen mit einem großen Textil-Unternehmen stehe. Sollte es so kommen, könnten sich Kunden auf einen nächsten großen Shop mit einem großen Angebot (Größe: 600 bis 800 Quadratmetern) freuen. Der Name des Unternehmens sei allerdings noch nicht spruchreif.