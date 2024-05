Limbecker Platz in Essen: Nach Bombendrohung! Einkaufszentrum für Hunderte Wartende wieder frei

Schreckmoment am Limbecker Platz in Essen! Das Einkaufszentrum im Herzen der Pottstadt wurde evakuiert. Vor Ort heulten bis spät in den Abend hinein noch immer vereinzelt die Sirenen – Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr waren zugegen. Gegen 17.45 Uhr ertönte plötzlich der Feueralarm.

Hunderte Menschen drängten sich zunächst auf den Bürgersteig vor dem Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen. Auch auf der anderen Straßenseite vor dem CinemaxX-Kino hat sich eine Menschenmenge angesammelt. Um 22.15 Uhr beendete die Polizei den Einsatz, gab das Einkaufszentrum wieder frei. Die Feuerwehr Essen bestätigte, dass die Brandmeldeanlage den Räumungsplan auslöste. Die Polizei kontrollierte Stockwerk für Stockwerk nach einer möglichen Bombe. Zuvor soll eine entsprechende Drohung eingegangen sein. Am Donnerstagmorgen (16. Mai) kam es zu einem erneuten Alarm im Einkaufszentrum. Alle Infos findest du hier.

Limbecker Platz: Bombendrohung kam per E-Mail

Wie die Polizei Essen am Vormittag (16. Mai) mitteilte, bekam der Limbecker Platz am Mittwochnachmittag (15. Mai) von einer bislang unbekannten Person per E-Mail eine Bombendrohung. Der Absender behaupte, dass er im Einkaufszentrum Bomben platziert hatte. Die Polizei nahm die Drohung sehr ernst und versammelte innerhalb kürzester Zeit viele Einsatzkräfte am Limbecker Platz und evakuierte das Einkaufszentrum.

Limbecker Platz in Essen: Einkaufszentrum evakuiert!

Gegenüber DER WESTEN berichtete eine Saturn-Mitarbeiterin vorher: „Heute kommst du nicht mehr rein. Es gab einen Feueralarm, technische Störung hieß es.“ Und weiter: „Wie lange das dauern soll, wissen wir nicht. Es gab keine weiteren Informationen. Jetzt steht man hier und friert draußen.“

Der Limbecker Platz in Essen wurde am Mittwochabend evakuiert. Foto: DER WESTEN

Gegenüber DER WESTEN sagte ein Sicherheitsmitarbeiter des Limbecker Platz, dass nach einer Bombe gesucht würde: „Hier laufen auch mehrere Bomben-Entschärfer herum.“ Tolle Geste vom CinemaxX Essen: Das Kino stellte einen ganzen Filmsaal zur Verfügung, wo sich Betroffene aufwärmen konnten.

Hunderte Menschen stehen vor dem Limbecker Platz in Essen. Foto: DER WESTEN

Polizei suchte Gebäude nach Bombe ab

Sanitäter versorgten die Wartenden draußen mit Getränken, auch Wärmedecken wurden verteilt, um die aufkommende Frische abzuwehren. Kunde Kai Arbinger (24) aus Bottrop zu DER WESTEN: „Wir waren im ‚Food Court‘ beim Inder. Manche wollten noch schnell aufessen, aber die Security hat hektisch gewirkt und gesagt, dass alle herausgehen müssen. Manche haben sich an der Rolltreppe vorgedrängelt. Wir haben unser Auto noch im Parkhaus stehen und wissen nicht, wie es weitergeht.“

Noch immer müssen Kunden und Laden-Mitarbeiter vor dem Limbecker Platz in Essen ausharren. Inzwischen wurden Wärmedecken von Sanitätern verteilt. Foto: DER WESTEN

Ein Polizeisprecher klärte über die Lage am Abend auf: „Die Polizei Essen hat am Nachmittag einen Hinweis einer Drohung gegen den Limbecker Platz erhalten. Das Einkaufszentrum wurde schnell geräumt. Wichtig ist, dass wir eine Gefahr für die Bevölkerung ausschließen können. Die Ernsthaftigkeit der Drohung wird aktuell noch ermittelt. Aktuell laufen die Durchsuchungsmaßnahmen.“

Und weiter: „Sprengstoffspürhunde stellen sicher, dass keine gefährlichen Gegenstände oder Stoffe vorhanden sind.“

Gegen 22 Uhr war die Durchsuchung für beendet erklärt. Die Polizisten konnten keine Bombe oder verdächtigen Gegenstände sowie Gefahren feststellen. Kurz darauf konnten die Parkhäuser und das Einkaufszentrum zur Erleichterung der Kunden und Mitarbeiter wieder geöffnet werden.

Die Kriminalpolizei hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen und wird dabei auch von IT-Spezialisten unterstützt.