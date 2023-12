Lidl in NRW ändert Öffnungszeiten zu Weihnachten – doch diese Filiale öffnet sogar Heiligabend!

Das Fest der Liebe rückt immer näher. Vor Weihnachten stellen sich viele Menschen in NRW die Frage, wann sie ihre Einkäufe bei Lidl, Edeka und Co. für die Feiertage bewerkstelligen. Schließlich gelten in diesem Jahr besondere Regeln, weil Heiligabend auf einen Sonntag fällt. Wer bei der Zubereitung seines Festtagsessens plötzlich bemerkt, dass eine wichtige Zutat fehlt, der könnte vor großen Problemen stehen.

Denn die meisten Discounter und Supermärkte dürfen an Heiligabend 2023 aufgrund der Bestimmungen des Ladenöffnungsgesetzes nicht öffnen. An Sonntagen darf der Einzelhandel bis auf wenige Ausnahmen seine Waren nicht anbieten. Eine solche Ausnahme gilt aber für einen ganz besonderen Lidl in NRW.

Dieser Lidl in NRW öffnet auch Heiligabend

Dabei handelt es sich um die Lidl-Filiale am Essener Hauptbahnhof. Der Discounter darf wegen aufgrund einer Sonderbestimmung des Ladenöffnungsgesetzes NRW seine Pforten öffnen. Darin heißt es unter Paragraf 9: „Verkaufsstellen auf Flughäfen und auf Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs dürfen an Sonn- und Feiertagen für den Verkauf von Reisebedarf während des ganzen Tages geöffnet sein.“ Das betrifft somit nicht nur den Lidl am Essener Hauptbahnhof, sondern unter anderem auch drei Rewe-Filialen in NRW (mehr dazu hier >>>).

Doch selbst die Supermärkte an Bahnhöfen und Flughäfen müssen sich an Heiligabend mit den Öffnungszeiten zurückhalten. Während sie an Sonn- und Feiertagen theoretisch rund um die Uhr öffnen dürfen, schränkt das Ladenöffnungsgesetz NRW den Einzelhandel am 24. Dezember ein. An Heiligabend ist spätestens um 17 Uhr Feierabend, damit die Angestellten das Fest im Kreise der Familie feiern können.

Das sind die Öffnungszeiten von Lidl an Heiligabend

Die Lidl-Filiale am Essener Hauptbahnhof entlässt seine Mitarbeitenden sogar schon früher in den wohlverdienten Festtags-Feierabend. Nachdem die Türen sich um 9 Uhr öffnen, ist bereits um 14 Uhr Schluss. Wer kurzfristig noch Zutaten für seinen Weihnachtsbraten benötigt, muss also schnell sein.

Am 1. und 2. Weihnachtstag öffnet der Lidl dann wieder wie an Sonn- und Feiertagen gewohnt zwischen 9 und 20 Uhr seine Pforten.