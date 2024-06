Essen: Katzen-Drama beim Deutschland-Spiel! Feuerwehr bleibt keine Wahl

Mal eben schnell eine Katze retten und dann beim Deutschland-Spiel gegen die Schweiz den Fernseher nebenbei in der Feuerwehr-Wache in Essen laufen lassen? So könnte der Plan der Einsatzkräfte während ihrer Schicht am Sonntagabend (23. Juni) gewesen sein – doch Pustekuchen.

Was die Feuerwehr Essen nach dem Notruf um 17.40 Uhr an der Steeler Straße erwarten sollte, ließ keinen Blick auf das Deutschland-Spiel mehr zu. Im Gegenteil: Die Einsatzkräfte mussten heftige Maßnahmen ergreifen, um eine Katze aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Essen: Katze fällt in Kaminschacht

Katzen haben sprichwörtlich sieben Leben. Eines davon hat ein Vierbeiner am Sonntag auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses verspielt. Zeugen sahen, wie die Katze erst auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses an der Steeler Straße umherlief und dann plötzlich in einen Kaminschacht fiel. Die Feuerwehr Essen rückte mit einem Drehleiterwagen an, um das Tier zu retten. Weil der Einsatzwagen auf den Gleisen der Straßenbahn stehen musste, musste die Strecke zeitweise gesperrt werden.

Auf dem Dach angekommen, montierten die Einsatzkräfte den Schutz des Kamins ab, um ins Innere leuchten zu können. Dabei konnten sie sehen, dass die Katze rund drei bis vier Meter tief in den Schacht gerutscht war. Eine schnelle Rettung aus dem engen Schacht war somit ausgeschlossen. Den Rettern blieb nichts anderes übrig, als die Wand im Dachgeschoss aufzustemmen. Doch dann rutschte die Katze noch weiter hinunter!

Feuerwehr Essen stemmt Wände auf

Und so mussten die Einsatzkräfte auch noch die Wand in der darunterliegenden Wohnung aufstemmen. Nach stundenlanger Arbeit gelang es der Feuerwehr Essen schließlich, die Katze lebend aus dem Schacht zu befreien. Die Retter trugen das erschöpfte Tier erleichtert in einer Box aus dem Haus heraus und brachten es zur Untersuchung zu einem Tierarzt.

Die Feuerwehr Essen musste ein Katze während des Deutschland-Spiels retten. Foto: Justin Brosch

Erst nach Mitternacht konnte die Feuerwehr Essen den Einsatz beenden. Da war das Deutschland-Spiel schon lange abgepfiffen. Dafür hatten die Feuerwehrleute allerdings ein Leben gerettet. Und über den Gruppensieg der Nagelsmann-Elf lässt sich ja auch noch im Nachhinein jubeln.