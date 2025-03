Karneval in Essen: Nach Bombendrohung vor Zug geht die Nachricht um – „Bitterer Nachgeschmack“

Der Karneval in Essen sollte am Rosenmontag (3. März) seinen Höhepunkt erleben, nach dem Zug in Rüttenscheid sollten am Nachmittag bunte Wagen durch Kupferdreh fahren.

Doch kurz vor Beginn des Zuges kam alles anders. Aufgrund einer anonymen Bombendrohung wurde der Rosenmontagszug in Essen-Kupferdreh nicht mal eine halbe Stunde vor Start abgesagt (hier mehr lesen). Auch am Dienstag (4. März) sitzt der Schock noch tief. Oberbürgermeister Thomas Kufen äußert sich mit deutlichen Worten.

Karneval in Essen: Nach Zug-Absage meldet sich Oberbürgermeister

Der Karneval in Essen-Kupferdreh fand an Rosenmontag ein unerwartetes und plötzliches Ende. Eine Bombendrohung, die eine halbe Stunde vor Start des Zuges in dem Stadtteil einging, sorgte für eine sofortige Absage der Veranstaltung. Tausende Narren, die bereits an der Straße standen, mussten enttäuscht nach Hause – denn die Sicherheit hatte natürlich Vorrang.

Das erklärt auch Oberbürgermeister Thomas Kufen in einem Statement zu dem Vorfall am Dienstag: „Die Absage des Rosenmontagszuges in Kupferdreh erfolgte durch den Veranstalter. Diese Entscheidung ist zu akzeptieren, denn Sicherheit ist das höchste Gut und muss Vorrang haben.“ Dennoch kann der CDU-Politiker den Frust vieler Karnevals-Fans nachvollziehen. „Gleichwohl kann ich die Enttäuschung bei allen großen und kleinen Karnevalistinnen und Karnevalisten verstehen. Der Kupferdreher Rosenmontagszug hat eine lange Tradition, an der sich gerade Kinder und Familien erfreuen. Ich weiß auch, wie viel Arbeit, Herzblut und Engagement die Karnevalsvereine und -organisationen in die Vorbereitungen für den Zug in jeden einzelnen Tag der Karnevalssaison stecken.“

+++ Todesfahrt in Mannheim: Traurige Gewissheit! 40-Jähriger handelte mit voller Absicht +++

Karneval in Essen „hat einen bitteren Nachgeschmack“

Was bleibt, ist ein mulmiges Gefühl, beschreibt der Oberbürgermeister: „Der Rosenmontag hat so, bei bestem Wetter, einen bitteren Nachgeschmack für alle Beteiligten.“

Weiter dankt Kufen in seinem Statement der Polizei und den Einsatzkräften sowie den Hilfsorganisationen vor Ort für ihren Beitrag. Er versichert: „Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ich setze dabei auf einen schnellen Fahndungserfolg, um Klarheit zu erlangen.“

Mehr aktuelle News:

Trotz des Vorfalls in Kupferdreh zieht Thomas Kufen schlussendlich eine positive Bilanz zum Karneval in Essen. „Insgesamt verlief der Rosenmontag sehr friedlich. Zehntausende Essenerinnen und Essener haben am Montag und auch bereits am Sonntag bei verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen friedlich und ausgelassen miteinander gefeiert und haben damit unterstrichen, dass Essen eine Karnevalshochburg ist.“