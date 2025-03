Todesfahrt in Mannheim: Traurige Gewissheit! 40-Jähriger handelte mit voller Absicht

Auch einen Tag nach der Todesfahrt in Mannheim am Rosenmontag (3. März) herrscht Fassungslosigkeit in Deutschland. Zwei Menschen mussten ihre Leben lassen, elf weitere wurden verletzt. Während Familien um ihre Angehörigen bangen oder sogar trauern müssen, sitzt der 40-jährige Fahrer des Todeswagens in Untersuchungshaft.

Noch immer ist sein Motiv unklar. An einer anderen Stelle haben die Ermittler nun aber Gewissheit gewonnen: Der Mann handelte aus Absicht, als er in der Innenstadt von Mannheim auf Menschen zugefahren ist.

Todesfahrt in Mannheim: Haftbefehl wegen Mordes erlassen

Auch am Dienstag (4. März) hat der Todesfahrer von Mannheim keine Angaben zu seiner Tat gemacht. Warum er am Mittag mit seinem Ford in die Fußgängerzone der Innenstadt raste und dabei bewusst auf Menschen steuerte und diese überfuhr ist weiterhin ein Rätsel für Ermittler und Zivilgesellschaft.

Eines steht jedoch seit dem Abend fest: Der 40-jährige Mann aus Rheinland-Pfalz wird sich wegen zweifachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes verantworten müssen. Ein Haftrichter hat am Dienstag Haftbefehl erlassen, der Täter sitzt ab sofort in Untersuchungshaft.

Todesfahrt in Mannheim: Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Obwohl der Mann bei seiner Vorführung vor dem Haftrichter keine Angaben machte und sein Motiv so weiterhin im Dunkeln bleibt, ist für die Staatsanwaltschaft Mannheim klar, dass er mit Absicht handelte. Der Festgenommene fuhr seinen Ford damit ganz bewusst mit hohem Tempo durch die Fußgängerzone und überfuhr mehrere Menschen. Eine 83-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann starben, elf Personen wurden verletzt, fünf davon schwer.

Die Ermittlungen bezüglich der Todesfahrt in Mannheim sind noch lange nicht abgeschlossen. Noch am Montag wurde die Wohnung des Fahrers in Ludwigshafen durchsucht, einige Dinge wurden sichergestellt, die noch ausgewertet werden müssen. Ebenso liegt der Fokus auf einem Notizzettel, der im Wagen des Mannes gefunden wurde. Darauf sind in krakeliger Schrift kurze Schlagworte und mathematische Rechnungen zu Geschwindigkeit und Fahrt notiert.