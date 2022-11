Hochzeit in Essen: Verliebte müssen sich umstellen! Standesamt wird dicht gemacht

Wer in Essen eine Hochzeit plant, muss wohl in den kommenden Jahren eine neue Adresse ansteuern. Die Zeiten, in denen man sich standesamtlich im Gildehofcenter trauen lassen konnte, gehen langsam aber sicher zu Ende.

In absehbarer Zeit wird das Standesamt aus den dortigen Räumlichkeiten ausziehen. Termin und Ziel des Umzugs stehen bereits fest. Doch warum wechselt das Standesamt überhaupt den Standort? Und was müssen Paare in Essen jetzt wissen, wenn sie künftig einen Termin vereinbaren wollen? Hier gibt es alle Infos.

Hochzeit in Essen: Standesamt zieht aus Gildehofcenter aus

Zunächst einmal dürfen viele Paare tief durchatmen – denn die Frist für den Auszug aus dem Gildehofcenter läuft erst am 30. April 2025 ab. Also erst in 17 Monaten. Warum? Ganz einfach, weil der Mietvertrag ausläuft. Die Räumlichkeiten gehörten gar nicht dem Standesamt. Deshalb ist es Zeit für einen Tapetenwechsel.

Doch als Standesamt kann man nicht einfach in jedes beliebige neue Gebäude einziehen. Es müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Eheschließungen sind ja nicht das einzige, wozu so ein Standesamt da ist. Wichtig ist hier auch die Ausstellung von Geburts-, Sterbe- oder Eheurkunden. Denn die werden in Deutschland traditionell bis zu 110 Jahre (!) lang in Papierform gelagert – und dafür braucht es Räume, die vor Feuchtigkeit und Brandgefahr sicher sind.

Hochzeit in Essen: Standesamt künftig am Weberplatz

Das neue Zuhause des Standesamtes am Weberplatz soll diese Anforderungen erfüllen. Aber das ist noch nicht alles.

Modellgrafik: So soll das neue Standesamt am Weberplatz aussehen. Foto: Stadt Essen

Aufgrund der sinkenden Zahl an kirchlichen Trauungen gewinnt die Hochzeit auf dem Standesamt immer mehr an Bedeutung. Daher will die Stadt den gesamten Weberplatz neu gestalten, um den Hochzeitspaaren auch ein ansprechendes Ambiente für ihre Trauungen anbieten zu können.