Grugapark Essen mit wichtigem Hinweis an Besucher – es könnte schnell wieder vorbei sein

Der Grugapark gehört zu DEN Hotspots, wenn es um Ausflugsziele in Essen geht. Auf der rund 60 Hektar großen Fläche entdecken Essener die Natur hautnah, werden sportlich aktiv oder kommen zur Ruhe. Auch die Open-Air Skulpturen-Ausstellung oder das alljährliche Parkleuchten (>>DER WESTEN berichtete) locken zahlreiche Besucher an.

Eines der Highlights im Grugapark ist außerdem die bunte Tier- und Pflanzenwelt. Nun überraschte der Park seine Fans mit einer spannenden Ankündigung. Aber Achtung: Das Spektakel ist schnell wieder vorbei!

Grugapark Essen: Wichtiger Hinweis an Besucher

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform Facebook verkündet der Park die Nachrichten: „Die ersten Schmetterlinge im Schmetterlingsgarten des Stiftungsverein Grugapark Essen e.V. sind geschlüpft!“. Es ist ein wahres Spektakel für Schmetterlings-Fans. Doch wer die bunten Falter sehen möchte, muss sich beeilen.

Die Schmetterlings-Saison im Grugapark Essen startete bereits am 10. März. „Etwas früher als in der freien Natur schlüpften die ersten Falter des Kleinen Nachtpfauenauge im Glashaus des Schmetterlingsgartens“, berichtete der Stiftungsverein damals in einem Facebook-Beitrag. Ein besonderes Highlight war, dass die männlichen und weiblichen Schmetterlinge damals sofort zusammen fanden.

Einen Haken hat die ganze Sache nämlich: Die Falter leben nur 10 bis 14 Tage. Wer das bunte Treiben also beobachten möchte, sollte jetzt schnell sein!

Ehrenamtler gesucht!

Wer aktiv bei der Mitgestaltung des Schmetterlingsgartens mithelfen möchte, kann sich übrigens als ehrenamtlicher Helfer im Grugapark einbringen. Auch Spenden für Elektrik, Trennwände, Fliegengitter, Bodenbeschaffenheit, Bepflanzung oder das Gartenhaus nimmt der Stiftungsverein dankbar entgegen.