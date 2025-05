Essener sehen Nutella-Glas im Supermarkt – sie trauen ihren Augen nicht: „Echt jetzt?“

Seit 1964 darf Nutella in vielen deutschen Haushalten auf dem Frühstückstisch nicht fehlen. Der Schoko-Aufstrich von Ferrero erfreut sich großer Beliebtheit, obwohl sich an der Rezeptur über die Jahre nichts geändert hat. Ok, inzwischen gibt es auch eine vegane Nutella-Variante.

Damit sollen noch mehr Verbraucher angesprochen und zum Kauf angelockt werden. Aber das ist noch nicht alles, denn nun hat sich Ferrero eine weitere Verkaufsstrategie überlegt, um seine Schoko-Gläser für Kunden im Supermarkt noch ansprechender zu machen. Naschkatzen in Essen dürfte das beispielsweise besonders freuen.

Essener Supermarkt-Kunden feiern Nutella-Design

„Ab sofort ist unser Sonnenaufgang über dem Doppelbock in einer deutschlandweiten Nutella-Sonderedition zu sehen – neben Orten wie dem Brandenburger Tor oder dem Titisee“, verkündet die Zeche Zollverein am Donnerstag (22. Mai) stolz die Neuerung im Supermarkt-Regal auf Instagram. Das UNESCO-Weltkulturerbe prangt auf einem großen Nutella-Glas – im Hintergrund ein Sonnenaufgang.

„Die Aktion bringt Industriekultur ins Supermarktregal: Rund 10 Designs sind bis Juli auf über 6 Millionen Gläsern in ganz Deutschland im Umlauf und wir gehören dazu“, heißt es weiter. Neben dem Ruhrgebiet, werden auch Landschaften und Kult-Institutionen von der Nordsee, der Ostsee, Berlin, Lüneburger Heide, Thüringern Meer, dem Taunus, der sächsischen Schweiz, dem Schwarzwald, der Allgäu und den Alpen abgebildet.

Ruhrgebiet-Aufmacher zeigt Wirkung

Die Aktion erinnert sehr an die Kampagne von Coca Cola. Hier wird das ikonische Logo von Coca Cola durch Namen wie „Anja“, Spitznamen und Bezeichnungen wie „Deinem Kumpel“ ersetzt. Dadurch soll sich der Kunde mehr angesprochen fühlen und eine Verbindung zum Produkt aufbauen. Und das Konzept scheint aufzugehen, zumindest feiern auch in Essen viele Menschen die Nutella-Gläser mit der neuen Ruhrgebiets-Aufmachung.

„Wow, echt jetzt??“, kann ein User bei Instagram es kaum glauben. „Na das ist mal richtig gut“, applaudiert ein anderer. Eine Frau hat im Supermarkt-Regal offenbar sogar schon direkt zugegriffen. „Musste etwas suchen aber konnte auch noch eins ergattern! Bestes Motiv bei der Aktion“, schwärmt sie.