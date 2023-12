Essen: Nach bitterer Absage – Mega-Winter-Attraktion endlich zurück

Neben dem Besuch eines der vielen Weihnachtsmärkte in NRW gibt es noch weitere winterliche Aktivitäten, die Groß und Klein Spaß machen. So kann man zum Beispiel in einem der umliegenden Skigebiete Ski fahren oder mit dem Schlitten den Berg hinuntersausen. Auch Schlittschuhlaufen erfreut sich großer Beliebtheit. Familien aus Essen und Umgebung können sich daher nun freuen.

In wenigen Tagen ist es wieder soweit: Am kommenden Wochenende, 09. und 10. Dezember, beginnt in Essen die Eislaufsaison. Die „WAZ“ berichtete.

Schlittschuhfans aufgepasst: In Essen geht es endlich los!

Nach einer viel zu langen Winterpause geht die Winterattraktion in Essen endlich wieder an den Start. Am kommenden Wochenende (09./10.12.) werden zahlreiche Besucher auf der Zeche Zollverein erwartet. Trotz eher mäßiger Wetteraussichten, aber immerhin ist kein Regen angesagt, öffnet die beliebte Eisbahn im Ruhrpott ihre Pforten. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr die Menschen wieder mit unserer Zollverein-Eisbahn erfreuen können“, sagte Hans-Peter Noll, Vorstand der Stiftung Zollverein, der „WAZ“.

Im vergangenen Jahr mussten die Eisliebhaber in NRW auf die beliebte Attraktion verzichten. Schuld war die allseits bekannte Energiekrise. So mussten die Besucher im vergangenen Jahr ihre Kufen gegen Rollen tauschen und auf der alternativen Rollschuhbahn ihre Runden drehen. Doch die kam laut „WAZ“ so gut an, dass sie im Frühjahr ihr Comeback feiern wird. Nach dem Energiesparjahr können sich die Ruhrpottler also wieder auf die Eisbahn mit der eindrucksvollen Industriekulisse der Kokerei Zollverein freuen.

Buntes Programm sorgt für jede Menge Abwechslung

Abends wird die Kulisse in ein wunderschönes Licht getaucht und an den Ständen können sich die Besucher mit heißen Getränken und leckeren Snacks stärken. Und natürlich gibt es auch wieder eine Attraktion: das Eisstockschießen. Als Firmenevent und sportlicher Wettkampf im Freundeskreis ist das Eisstockschießen auf Zollverein eine feste Größe im Jahreskalender“, heißt es dazu auf der Website.

Im Onlineshop sollten die Termine rechtzeitig reserviert werden. Auch die Eisdiscos werden wieder viele Besucher anlocken. Am 16. Dezember und 6. Januar, jeweils von 20 bis 24 Uhr, kann bei bunten Lichtern und guter Musik ausgelassen Schlittschuh gelaufen werden. Laut „WAZ“ sind die Karten dafür online allerdings schon ausverkauft. An der Tageskasse soll es aber noch Karten geben.

Bis ins neue Jahr hinein können sich die Essener und alle aus der Umgebung also auf ihren Besuch auf der Eisbahn freuen. Eine Änderung gibt es allerdings: Die Preise sind gestiegen. Einen detaillierten Überblick über die einzelnen Preisänderungen und alles zu den Öffnungszeiten gibt es in diesem Artikel der „WAZ“.