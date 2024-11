Essen: Auto kracht in Straßenbahn ++ Frau steckt verletzt fest

Überall stehen öffentliche Verkehrsmittel hoch im Kurs – so auch in NRW. Kein Wunder, schließlich kommt man damit günstig und relativ schnell ans Ziel. Doch leider kommt es immer wieder zu zahlreichen Unfällen, bei denen auch Menschen zu Schaden kommen.

So auch vor wenigen Stunden, als ein Auto in eine Straßenbahn fuhr. Eine Frau wurde dabei eingeklemmt und sogar verletzt. Aber was war passiert?

Essen: Straßenbahn kollidiert mit PKW

In diesem Zusammenhang ereignete sich gegen 09.57 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Karnaper Straße in Essen-Karnap. Dabei kollidierte ein blauer VW Golf mit einer Straßenbahn der Ruhrbahn. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei, die uns bestätigt wurden, kam das Auto von einem Supermarktparkplatz, um in Richtung Altenessen abzubiegen, als es von der in Richtung Karnap fahrenden Straßenbahn erfasst wurde.

Wie die Feuerwehr zudem berichtete, wurde der Golf bei dem Aufprall so stark deformiert, dass die Frau eingeklemmt war. Die Einsatzkräfte entfernten die Türen mit hydraulischen Schneid- und Spreizgeräten. Zum Glück sei die Frau nicht schwer verletzt worden, hieß es. Sie wurde nur leicht verletzt. Die Patientin wurde während der Rettung vom Rettungsdienst der Stadt Essen betreut und verletzt in eine Klinik der Stadt Essen transportiert.

Unfall: Fahrgäste und Fahrer sind unverletzt

Die Reisenden und der Fahrer der Straßenbahn wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Anschließend wurde der Bahnfahrer vom Rettungsdienst der Stadt Essen versorgt.

Inzwischen ist die Karpanaper Straße wieder in beide Richtungen befahrbar. Bleibt nun zu hoffen, dass sich die Frau schnell von ihren leichten Verletzungen und die betroffenen Fahrgäste sowie der Fahrer sich von dem Schock erholen.