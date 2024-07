Essen: Kult-Veranstaltung muss sich verabschieden – kommt sie jemals wieder?

Immer wieder verabschieden sich Kult-Veranstaltungen und Traditionsgeschäfte aus den Stadtbildern im Ruhrgebiet. Nun hat es auch dieses beliebte wöchentliche Ereignis in Essen getroffen. Besucher und Veranstalter sind schockiert und probieren mit letzter Kraft die Verantwortlichen umzustimmen. Denn der Ort hat nicht nur über die Jahre hinweg an Bedeutung gewonnen und hat sich zum wöchentlichen Ausflugsziel entwickelt, sondern die Schließung bedroht insbesondere die Existenzen der langjährigen Händler. Das stört die aufgebrachten Anwohner in Essen.

Esse: Anwohner trauern Trödelmarkt hinterher

Der Trödelmarkt an der Universität Essen lockt jede Woche zahlreiche Besucher an. Ob zum Bummeln, um frisches Ost und Gemüse zu kaufen oder für Backware und Blumen – hier ist so gut wie keiner am Ende des Tages mit leeren Händen nach Hause gekommen. Soll das nun wirklich Geschichte sein? Die Kult-Veranstaltung soll am Samstag (27. Juli 2024) zum letzten Mal stattgefunden haben. Sehr zum Ärger vieler Besucher und Händler.

+++ Essen: Wasser ist plötzlich grün! Der Grund dahinter ist ernst +++

„Der Trödelmarkt am Reckhammerweg findet seit mehr als 30 Jahren Samstag für Samstag statt, seit 15 Jahren unter der Leitung von Brauns Märkte“, heißt es in einem Bericht der „WAZ“. Jede Woche tummelte es sich an den Ständen an der Universität, um frische Lebensmittel abzustauben. Immerhin: Viele Produkte gab es auf dem Trödelmarkt zuletzt noch für kleines Geld, während die Lebensmittelpreise in den Supermärkten in die Höhe geklettert sind. „Ich finde, das ist eine Katastrophe“, erklärt ein Markt-Besucher gegenüber der „WAZ“. Doch insbesondere die Standbesitzer trifft es besonders hart.

Weitere Themen:

Für viele war der Verkaufsstand an der Universität Essen jeden Samstag nämlich eine wichtige Einnahmequelle, die nun wegfällt. In der Konsequenz bedeutet dies, dass die Existenz etlicher Verkäufer nach vielen Jahren plötzlich bedroht wird. Einige Markt-Besucher taten sich zuletzt zusammen, um in einem Brief an den Oberbürgermeister gegen das Aus des Trödelmarktes vorzugehen. Bislang vergebens.

Die Gründe für die Schließung der Kult-Verantstaltung und wie es für die Markt-Besucher und die Standbesucher nun möglicherweise weitergeht, kannst du in diesem Artikel des „WAZ“ lesen.