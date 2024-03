Eigentlich ist das Ruhrgebiet ja eher für Currywurst mit Pommes und Döner bekannt, doch offenbar gibt es im Pott auch richtig gutes Sushi. Zumindest wenn es nach 95.000 Lieferando-Kunden geht.

Eine Jury hatte eine Vorauswahl an Nominierten in verschiedenen Kategorien gestellt, woraus die Kunden online abstimmen konnten. Und nach Auszählen aller Stimmen, geht der Lieferando-Award für das beste Sushi-Lieferlokal nach Essen. Für DER WESTEN habe ich dem Lokal einen Besuch abgestattet und die Köstlichkeiten probiert.

Essen kann auch Sushi

Sieger ist das „Dui Sushi“-Restaurant in der Rellinghauser Straße 162. Auch die Google-Bewertungen fallen zum großen Teil positiv aus, auch wenn es vereinzelt negative Kommentare, wie „früher waren die sehr gut, die Zeiten sind leider vorbei“ gibt. Doch davon wollte ich mir selbst einen Eindruck verschaffen.

Ich bestelle eine Auswahl an verschiedenen Sushi-Sorten. Die Klassiker wie Nigiri-Sake und Maki mit Paprika- und Gurke/Frischkäse-Füllung dürfen natürlich nicht fehlen. Zudem kommt die panierte Chicken-Rolle mit gegrillter Hähnchenbrust mit Avocado und Gurken sowie die Crunchy Chicken Roll, die als Topping noch geröstete Zwiebeln hat und mit Chili-Mayoinaise sowie Unagi-Soße verfeinert wurde. Wie ein Mitarbeiter verrät, gehört zu den absoluten Kunden-Lieblingen die Inside Out Roll mit Mango, Gurke und Frischkäse.

Sushi im Essener Dui Sushi-Restaurant. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

DAS ist der Favorit

Zunächst einmal ist die liebevolle Anrichtung des japanischen Gerichts schon ein Hingucker. Am Rand wurde mit Chili-Mayo „Dui Sushi“ geschrieben. Und das Auge isst ja bekanntlich mit. Die Makis können mit ihrer Frische überzeugen, während die Chicken Rolls durch ihren Crunch und der leichten Schärfe der Chili-Mayo glänzen. Mein Favorit ist tatsächlich auch die Empfehlung des Hauses: die Mango-Roll. Die Süße der Mango, dazu der Frischkäse und der klebrige Reis bildet den perfekten Rahmen. Einzigen Abzug in der Wertung gibt es für den Lachs-Nigiri, da der Geschmack nicht so intensiv auf der Zunge lag.

Auch preislich ist das Sushi-Restaurant auf einem vergleichbaren Niveau wie die meisten anderen. So kostet beispielsweise das Sake-Nigiri 2,40 Euro pro Stück und die panierte Hähnchen-Rolle mit fünf Stücken 9,90 Euro. Preis-Leistung stimmen hier also auch.

Knapp hinter dem Essener Lokal tauchen übrigens noch zwei andere Sushi-Restaurants aus dem Pott in dem Ranking auf. Und beide kommen aus Dortmund. Zum einen „Sushi Kaiser“ in der Ruhrallee 9 und „Sushi Box“ im Wambeler Hellweg 115. Am Ende hat sicherlich jeder seinen eigenen Favoriten, doch 2023 konnte das „Dui Sushi“ in Essen zumindest die Lieferando-Kunden am meisten überzeugen.