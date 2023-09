Essen: 19-Jähriger brutal zusammengeschlagen – jetzt ist klar, wer die Schläger sind

Anfang Juni wurde ein 19-Jähriger in Essen brutal zusammengeschlagen, dabei wollte er nur helfen. Bei einem Streit ging er dazwischen und wurde sofort von zwei unbekannten jungen Männern getreten und geschlagen.

Die Essener Polizei veröffentlichte danach ein Fahndungsfoto, um die Tatverdächtigen zu identifizieren – mit Erfolg!

Essen: Streit eskaliert – Schlichter verprügelt

An einem Samstagabend am 3. Juni bemerkte das Opfer einen Streit an der Rotthauser Straße im Stadtteil Kray. Vor einem Autohaus diskutierten zwei 14-Jährige und zwei weitere junge Männer hitzig. Der 19-jährige Essener wollte dazwischengehen und den Streit schlichten.

Doch als er die jungen Männer ansprach, packte ihn sogleich einer der beiden am Kragen. Er und sein Begleiter schlugen den Essener zu Boden und malträtierten ihn mit Schlägen und Tritten gegen Kopf und Körper. Dieser wurde laut Polizei aber nur leicht verletzt.

Polizei sucht mit Foto nach Tätern

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die genaue Tatzeit war am 3. Juni zwischen 20.30 Uhr und 20.35 Uhr in 45309 Essen-Kray.

Ein Zeuge konnte die beiden Tatverdächtigen fotografieren, bevor diese abhauten. Dieses Bild hatte die Polizei zur Fahndung veröffentlicht und bat um Hinweise zu den gesuchten Männern. Am Freitag (15. September) meldeten die Beamten schließlich Vollzug. Kurz nach der Veröffentlichung gingen zahlreiche Hinweise auf die möglichen Täter ein. Wenig später stellten sich die mutmaßlichen Schläger (17 und 18) selbst bei der Polizei. „Wir möchten uns ausdrücklich für die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung bedanken“, erklärte ein Sprecher der Polizei Essen.