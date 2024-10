Essen: Mann fasst Paket an – kurz darauf wird ihm übel

Als am Samstagmittag plötzlich Männer in Spezialanzügen in Essen-Steele auftauchten, staunten die Passanten und Anwohner nicht schlecht. Die Feuerwehr ist zu einem durchaus ungewöhnlichen Einsatz ausgerückt.

In einem Paketshop ist ein Paket mit einer weißen Substanz entdeckt worden. Beim Kontakt damit wurde einer Person übel. Deshalb rückte die Feuerwehr Essen am Samstagmittag (26. Oktober) in den Stadtteil Steele aus.

Essen: Auffälliges Paket! Großeinsatz der Feuerwehr in Steele

„Weißes Pulver“ rieselte aus einem Paket, was die Person im Paketshop natürlich sofort stutzig machte. Wie die „WAZ“ berichtet, sei die Person damit in Kontakt gekommen. In der Folge sei ihr übel geworden. Die Polizei und die Feuerwehr Essen wurden alarmiert, ein „Gefahrguteinsatz“ gestartet.

Spezialkräfte untersuchten den Stoff aus dem Paket. Die Person, die mit dem Pulver in Berührung gekommen war, wurde dekontaminiert und vom Rettungsdienst untersucht. Die Übelkeit habe schnell nachgelassen, auf die Fahrt ins Krankenhaus konnte sie verzichten.

Erste Ergebnisse der Untersuchung: DAS war in dem Paket

Das Ergebnis der ersten Untersuchung: Es handele sich um Rauschgift, wie der Feuerwehrsprecher Christian Schmücker gegenüber der „WAZ“ bestätigte. Woher dies kam, ist noch unklar.

