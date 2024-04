Essen: In diesem Ranking steht die Stadt ganz unten – Anwohner mit eindeutiger Ansage

Die Stadt Essen gilt allgemein als sehr beliebte Stadt im Ruhrgebiet – aber in Städterankings kommt die Stadt nicht immer ganz so gut weg, wie sich das Verantwortliche vielleicht wünschen würden.

Jetzt wurde dahingehend ein Tiefpunkt erreich: In einem Ranking steht Essen ganz unten. Das sagen sogar die eigenen Einwohner.

Essen landet hier auf dem letzten Platz

Nach Informationen der WAZ landet die Stadt Essen, dem Urteil der eigenen Bürger zufolge, in puncto Wohlfühlqualität gleich in mehreren Kategorien auf dem letzten Platz. Das hat ein Vergleich zwölf deutscher Städte mit über 500.000 Einwohnern ergeben.

Gerade beim Thema „Zufriedenheit in der Innenstadt“ sind die Bürger in Essen alles andere als zufrieden. Nur 32 Prozent sind demnach mit der Innenstadt sehr oder wenigstens eher zufrieden. Die zweitschlechteste Stadt in dieser Kategorie ist Hannover. Hier sind aber immerhin 42 Prozent der Bürger mit der Stadt sehr oder eher zufrieden. Deutlich attraktiver finden hingegen die Münchner ihre Innenstadt. 71 Prozent empfanden das so. Im Durchschnitt erlangten die befragten Städte 57 Prozent.

Essen: Innenstadt verkommt immer mehr

Laut der WAZ hat es die schlechtesten Ergebnisse allerdings bei Thema „Verödung der Innenstadt“ gegeben. Damit sind vor allem leerstehende Läden sowie die Dominanz von Filialisten-Ketten und Shoppingcentern gemeint. Ganze 89 Prozent der Essener stimmten bei diesem Punkt der Antwort „sehr“ oder „eher“ zu. So einen hohen Wert gab es sonst nirgendwo. Trotzdem waren auch bei allen anderen Städten die Werte bei diesem Thema recht hoch. Im Durchschnitt haben 78 Prozent bei der Verödung der Innenstadt mit „sehr“ oder „eher“ gewählt.

Ein weiteres sehr negatives bewertetes Thema für die Essener war „Sauberkeit, Ordnung und Erscheinungsbild“. Nur 40 Prozent der Essener sind in diesem Bereich zufrieden. Im Vergleich zu München mit 81 Prozent und Nürnberg mit 71 Prozent sind die Unterschiede also enorm. Die Zufriedenheit im Durchschnitt der Städte beim Thema „Sauberkeit, Ordnung und Erscheinungsbild“ liegt bei 61 Prozent.

Aber nicht alles ist schlecht an Essen – demnach gibt auch paar sehr positive Ausreißer, die die Stadt wieder in ein gutes Licht stellen. Welche das sind, kannst du hier im ganzen Artikel der WAZ lesen.