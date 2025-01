Essen: Nach Zwischenfall an Silvester! Stadtbad bleibt geschlossen

Im Stadtbad Werden gab es an Silvester ein technisches Problem. Die Folgen sind für die Essener auch noch nach dem Jahreswechsel zu spüren. Die Stadt informiert deshalb jetzt darüber, dass das Bad „bis auf Weiteres“ geschlossen bleiben muss.

Wer weiter in Essen seine Bahnen ziehen möchte, muss daher erst mal auf die anderen Angebote der Stadt ausweichen.

Essen Werdener Stadtbad bleibt dicht

An Silvester war plötzlich der Heizkessel im Stadtbad Werden ausgefallen. Das Wasser in den Schwimmbecken konnte dadurch nicht weiter beheizt werden und blieb kalt – nichts für empfindliche Gemüter. Deshalb musste der Badebetrieb eingestellt werden. Allerdings gibt es jetzt Verzögerungen bei den Reparaturen.

Denn über die Feiertage und den Jahreswechsel ist es nicht so leicht an Personal zu kommen, dass herausfahren und den Heizkessel wieder instand setzen könnte. Daher muss der Badebetrieb nun „bis auf Weiteres“ ausfallen, teilt nun die Stadt Essen mit.

Essener müssen länger auf Badespaß verzichten

„Die Sport- und Bäderbetriebe Essen (SBE) arbeiten mit Hochdruck daran, den Defekt zu beheben und den Badebetrieb schnellstmöglich wieder aufzunehmen“, versichert das Essener Presse- und Kommunikationsamt. „Die SBE bitten alle Badegäste um Verständnis für die Situation und bedauern die entstandenen Unannehmlichkeiten.“



Sobald es Fortschritte bei den Reparaturarbeiten gibt, will die Stadt zeitnah darüber informieren. Bis dahin müssen sich Badegäste allerdings gedulden oder auf die anderen Bäder der Stadt ausweichen. Das Stadtbad Werden hätte laut Plan eigentlich am Samstag (4. Januar) wieder die zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet. Die umliegenden Schwimmbäder wie das Schwimmzentrum Kettwig und das Stadtbad Kupferdreh öffnen regulär erst wieder am Montag (6. Januar).