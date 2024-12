Essen: Ekelzustand an Grundschule! Eltern gehen auf die Barrikaden – „Unzumutbar“

Was für eine Schande für eine Stadt wie Essen! Immer wieder beteuern Politiker die Wichtigkeit unseres Bildungs- und Schulsystems. Gefühlt ist für alles mögliche Geld da – doch wenn es um unsere Kinder geht, fehlt es an allen Ecken und Enden! Besonders wütend macht ein Fall in Essen.

Eltern einer Grundschule in Essen-Bochold sind außer sich vor Wut, weil sich seit dem Sommer rund 400 Kinder einen WC-Container mit acht Klos auf dem Schulhof teilen müssen. Was macht die Stadt? Sie wischt die Bedenken der Eltern beiseite, lehnt Besserungen ab, wie die WAZ berichtet.

Essen: Ekelzustand an Grundschule!

Im Juni startete an der Schule eine Toilettensanierung, die schon lange geplant war. Doch während der Abbrucharbeiten seien Schadstoffe und Beschädigungen an den Grundleitungen festgestellt worden, erklärte ein Stadtsprecher der WAZ. Die Konsequenz: Jetzt müssen ALLE Leitungen ausgetauscht werden, das dauere vermutlich bis zum nächsten Sommer.

Ein Ersatz ist zwar da, doch der sei unbenutzbar, finden die Eltern. Eine Mutter spricht gegenüber der WAZ Klartext, sagt: „Der Gestank im WC-Container ist unzumutbar. Wir sehen erhebliche gesundheitliche Risiken für unsere Kinder.“ Manche würden den ganzen Tag über nicht auf die Toilette gehen, die Notdurft dann auf dem Nachhauseweg in Büschen am Wegesrand verrichten.

Eltern gehen auf die Barrikaden – „Unzumutbar“

Die Eltern haben eine klare Forderung, wollen einen neuen WC-Container. Die Stadt will davon nichts wissen, richtet aus: „Die Firma weigert sich aufgrund der Vielzahl von Vandalismusschäden.“ Bis zum nächsten Sommer müssen wohl alle mit der unerträglichen Klo-Situation vorliebnehmen.

