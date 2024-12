Essener nach Schüssen in Lebensgefahr ++ Tatverdächtiger im Gebüsch

Bluttat in der Nacht auf Montag (30. Dezember) in Essen! Wie ein Sprecher der Polizei Essen gegenüber DER WESTEN mitteilte, sind im Stadtteil Bredeney mehrere Schüsse gefallen.

Nach dem Notruf eines Zeugen eilten Einsatzkräfte der Polizei Essen gegen 3.30 Uhr zum Tatort im Bereich der Wiedfeldstraße. In einer Hauseinfahrt entdeckten sie einen lebensgefährlich verletzten Mann. Das 40-jährige Opfer wurde vor Ort erstversorgt und kam dann auf schnellstem Wege in die Klinik. Mittlerweile konnte der mutmaßliche Schütze festgenommen werden.

Essen: Schüssen in Bredeney – Mordkommission ermittelt

In den frühen Morgenstunden waren die Hintergründe der Tat nach Angaben des Polizeisprechers noch völlig unklar. Die Polizei Essen habe umgehend eine Mordkommission eingerichtet, um den rätselhaften Fall aufzuklären.

„Die Kollegen sind aktuell vor Ort und sichern Spuren“, so der Sprecher der Polizei Essen gegen 8.15 Uhr. Mehr Details zu dem Fall werden im Laufe des Vormittags erwartet. Zuerst müsste allerdings die Spurensicherung abgeschlossen und Zeugen befragt werden.

Tatverdächtiger im Gebüsch versteckt

Im Verlauf des Vormittags teilte die Polizei Essen mit, dass ein Tatverdächtiger (26) festgenommen werden konnte. Der 26-jährige Bocholter fiel den Beamten bei der Fahndung der Nähe des Tatorts auf. Hier hatte sich der mutmaßliche Schütze in einem Gebüsch verschanzt.

Der tatverdächtige soll noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. In welcher Beziehung der Bocholter zu dem Opfer steht, ist bislang unklar. Auch gab es am Vormittag noch keine weiteren Hinweise zu einem möglichen Tatmotiv. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.