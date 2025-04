Großeinsatz im Ruhrgebiet: Mehrere Festnahmen – Spezialeinsatzkräfte müssen einschreiten

Große Aufruhr im Ruhrgebiet! Am Montagnachmittag (14. April) ereignete sich ein Großeinsatz der Polizei Essen in verschiedenen Ruhrgebietsstädten. Insgesamt fünf Haftbefehle lagen vor und mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wurden dabei durchgeführt. Wie die Polizei berichtet, steht die Tätergruppe im Verdacht, im größeren Stil mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Nach Informationen, die „DER WESTEN“ vorliegen, kam es zu einem besonders spektakulären Zugriff in Essen-Frillendorf. Dort setzte das SEK wohl den gepanzerten Einsatzwagen „Survivor“ ein, um das Tor einer Lagerhalle zu öffnen. Die Spezialeinsatzkräfte kamen offenbar aufgrund einer möglichen Bewaffnung der Täter zum Einsatz.

Mit Sprengladungen: Großeinsatz in Essen

Grund für diesen rabiaten Einsatz waren intensive Ermittlungen, die Hinweise auf einen organisierten Handel mit Betäubungsmitteln im großen Stil ergaben. Mit Sprengladungen drangen die Einsatzkräfte letztendlich in das Gebäude ein. Zwei Personen wurden in Essen-Frillendorf festgenommen. Insgesamt gab es in verschiedenen Ruhrgebietsstätten fünf Haftbefehle und mehrere Durchsuchungsbeschlüsse. Laut einer ersten Zwischenbilanz der Polizei wurden größere Mengen Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt.

Bis in die Abendstunden durchsuchten die Ermittler diverse Objekte, sicherten Spuren und stellten zahlreiche Asservate sicher. Darunter befanden sich wohl auch größere Mengen von Bargeld und Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen dauern nach wie vor noch an.