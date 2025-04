Essen: Neues Restaurant in Rüttenscheid – „Das klingt richtig gut“

Die Stadt Essen bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Speisen – sei es für ein romantisches Dinner mit der besseren Hälfte, ein Lokal für ein Geschäftsessen oder ein Gasthaus für einen Besuch mit Freunden oder der Familie.

Lieferando hat erst kürzlich das beste Restaurant aus Essen gekürt (>>> hier mehr dazu erfahren). Doch das bekommt jetzt Konkurrenz von einem neuen Restaurant in Rüttenscheid.

Essen: Neues Restaurant in Rüttenscheid

In einem Facebook-Post von Rüttenscheid heißt es: „‚Mamas Küche‘ eröffnet“. Dabei handelt es sich um ein Buffet-Restaurant an der Alfredstraße 56 in Essen Rüttenscheid. Besucher können sich auf frische Spezialitäten aus Nordafrika und dem Orient gefasst machen.

Betrieben wird das neue Restaurant in Essen Rüttenscheid von Ahlem Souidi, einer Köchin aus Tunesien, die seit 20 Jahren in Deutschland lebt. Ihr Lokal bietet Kunden ein modernes Ambiente mit orientalischem Flair. Doch was genau bietet die Speisekarte an?

Diese Gerichte bietet das neue Restaurant

Nach Angaben des Facebook-Posts wird Kunden in dem neuen Restaurant in Essen unter anderem Couscous, Tachine, Mechouia Salat, Biryani, Baba Ganoush, Hummus, Pastila mit Fisch oder Hähnchen und Couscous geboten.

Hausgemachtes Brot, Gebäck sowie eine Auswahl an Patisserie und verschiedenen Kaffee- und Teesorten gibt es in dem neuen Restaurant in Rüttenscheid ebenfalls. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 8 bis 23 Uhr und sonntags von 10 bis 23 Uhr. Das Grand Opening fand nach Angaben des Lokals am 24. April statt. Essener sind von dieser Neueröffnung offenbar begeistert.

Restaurant in Essen sorgt für Begeisterung

Unter dem Facebook-Post von Rüttenscheid schreiben die User begeistert: „Auf dieses Restaurant hab ich richtig Bock!“, „Wow, das hört sich richtig toll und lecker an“ und „Das klingt richtig gut. Esse vegetarisch und bin total gespannt, weil ich die Küche so gut wie gar nicht kenne und gerne mal probieren würde.“

Wie das neue Restaurant in Essen Rüttenscheid bei dem Besuch tatsächlich ankommt, bleibt allerdings abzuwarten.