Essen: Lieferando kürt bestes Restaurant der Stadt – das ist der Gewinner

Lieferando bietet eine praktische Alternative zum Kochen. Bei dem Lieferdienst finden Nutzer eine große Auswahl an teilnehmenden Restaurants – auch aus Essen.

In der App oder über die Website werden unter anderem griechische, italienische und deutsche Speisen angeboten. Doch welches der teilnehmenden Restaurants aus Essen ist eigentlich das beste? Lieferando hat genau DAS bekanntgegeben und das Restaurant mit einem „Lieferando Award“ gekürt!

Essen: Lieferando kürt die besten Restaurants

Die Lieferando Awards sind eine jährliche Auszeichnung für die besten Restaurants bei dem gleichnamigen Lieferservice. Teilnehmende Partner aus Essen und anderen Städten haben die Möglichkeit, sich für bis zu drei Kategorien zu bewerben, um in die engere Auswahl zu kommen. Mögliche Kategorien sind beispielsweise diese:

„Bestes veganes Restaurant“

„Bestes orientalisches Restaurant“

„Innovativstes Restaurant“

„Bestes Newcomer Restaurant“

„Bestes Dessert-Restaurant“

+++ Auch interessant: Lieferando auf dem Vormarsch – bald bekommen Kunden nicht nur Essen geliefert +++

Auch in lokalen Kategorien wie „Bestes Restaurant Deutschlands“ konnten die teilnehmenden Restaurants einen „Lieferando Award“ gewinnen. Dazu traf eine unabhängige Jury eine Vorentscheidung, bevor die Gewinner danach endgültig durch eine Kundenabstimmung entschieden wurden.

Doch welches Restaurant hat eigentlich in der Kategorie „Das beste Restaurant in Essen“ gewonnen?

+++ Passend dazu: McDonald’s: Kunden verzweifeln wegen McFlurrys – jetzt könnte alles anders werden +++

DAS ist das beste Restaurant der Stadt

Lieferando-Kunden hatten bis zum 16. Dezember 2024 Zeit, um an der Abstimmung teilzunehmen. Das Ergebnis: Dui Sushi ist der Gewinner des Jahres 2024 und sichert sich damit den Award als „Bestes Restaurant in Essen“.

Hier mehr lesen:

In dem Restaurant gibt es nach Angaben von Lieferando „unglaubliches Essen“ und einen „tollen Kundenservice“. Der Lieferdienst ist deshalb der Meinung, es sei „kein Wunder, dass Dui Sushi in Essen als offizieller Lieferando-Award-Preisträger ausgezeichnet wurde!“ Zu meckern haben Kunden in den Bewertungen von Lieferando aber trotzdem hin und wieder etwas – beispielsweise wegen der Preise.