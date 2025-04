Essen: Neues Mega-Event in Rüttenscheid? Händler fürchten wochenlanges Parkplatz-Chaos

Kann sich Essen auf ein neues Mega-Event freuen? Schon jetzt zieht die Ruhrpott-Stadt vor allem mit Sehenswürdigkeiten wie der Zeche Zollverein oder dem Grugapark Touristen an. Aber auch andere Veranstaltungen im Freien lassen Anwohner-Herzen höherschlagen.

Vom 9. bis 11. Mai findet zum Beispiel wieder das Essen Original statt – ein wahres Highlight im Frühling (wir berichteten). Doch auch in den etwas kühleren Monaten dürfen sich Anwohner auf etwas ganz Besonderes freuen. Die Stadt bekommt offenbar ein neues Event, wie die „WAZ“ berichtet.

Essen: Neues Event in Aussicht

Normalerweise findet Mitte Dezember im Essener Stadtteil Rüttenscheid der Wintermarkt statt. Seit 2002 hat sich an diesem beliebten Markt auch kaum etwas verändert. Doch jetzt rütteln die Verantwortlichen offenbar am bewährten Konzept. Der Grund? Der Rüttenscheider Wintermarkt ist in die Jahre gekommen. Wie die „WAZ“ berichtet, gibt es wohl schon ein Konzept, das aus dem Wintermarkt einen „Winterzauber“ machen soll.

Im Mittelpunkt dieses neuen Highlights soll eine Eisbahn am Rüttenscheider Stern und eine Blockhütte stehen. Die Veränderungen bringen aber auch ein paar Bedenken mit sich. Der Rüttenscheider Stern wäre nämlich für fünf Wochen belegt – das heißt konkret: In dieser Zeit wären 54 Parkplätze nicht nutzbar.

„Das ist aber der wichtigste Parkplatz, den wir haben“, erklärt der Vorstand der Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR). Angedacht sei, dass die Veranstaltung erstmals vom 24. November bis 21. Dezember 2025 stattfinden soll. Der genaue Zeitraum stehe aber bislang noch nicht final fest.

Was es sonst noch alles zu dem neuen „Winterzauber“ zu wissen gibt und ob die Eisbahn in Konkurrenz mit dem „Essener Wintertraum“ in der Innenstadt stehen könnte, kannst du bei der „WAZ“ nachlesen.