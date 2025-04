Limbecker Platz in Essen knallhart – Kunden müssen es akzeptieren

Wer den Limbecker Platz in Essen besucht, findet dort nahezu alles, was das Shopping-Herz begehrt. Die Geschäfte vor Ort bieten nicht nur Klamotten oder Schuhe, sondern auch Elektronik-Artikeln oder Dekoration.

Zudem lockt der Limbecker Platz seine Kunden immer wieder mit Aktionstagen zum Einkaufen in die Essener City. Eine dieser Aktionen wünschen sich viele Kunden auch Jahre nach dem letzten Termin unbedingt zurück.

Limbecker Platz in Essen: Kunden vermissen Angebot

Der Limbecker Platz hat montags bis samstags von 10 bis 2o Uhr geöffnet. In der Vergangenheit hat das Shoppingcenter zusätzlich dazu das sogenannten „Midnightshopping“ eingeführt. Damit war zwar bereits im Jahr 2020 schon wieder Schluss – doch offenbar vermissen einige Kunden die Möglichkeit, am ersten Freitag des Monats bis Mitternacht einzukaufen, doch sehr.

„Das fehlt uns! Bis 20 Uhr ist viel zu kurz, bitte beachten!“ kommentiert eine Userin in den sozialen Medien. Doch die Antwort des Einkaufszentrums wird ihr überhaupt nicht gefallen.

Einkaufscenter macht klare Ansage

Gegenüber DER WESTEN bestätigte der Limbecker Platz, dass man nicht beabsichtige, das „Midnightshopping“ wieder einzuführen. Damit dürfte jegliche Hoffnung einiger nostalgischer Kunden geplatzt sein!

Übrigens: Wer trotzdem gerne außerhalb der normalen Öffnungszeiten in Essen einkaufen gehen möchte, kann das an den verkaufsoffenen Sonntagen machen. Sie finden dieses Jahr an drei Terminen statt: am 11. Mai, am 26. Oktober und am 14. Dezember jeweils von 13 bis 18 Uhr.