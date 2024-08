Essen: Beliebtes Restaurant schließt – „Schlimmsten Wochen meiner Laufbahn“

Die Gastronomie hat 2024 mit vielen Problemen zu kämpfen. Die Mehrwertsteuer liegt wieder bei 19 Prozent, steigende Miet-, Lebensmittel- und Energiekosten und als Sahnehäubchen noch der Personalmangel oben drauf.

Auch in Essen haben Restaurant-Inhaber Schwierigkeiten ihren Betrieb am Laufen zu halten. Ein beliebtes Restaurant muss nun eine bittere Entscheidung verkünden.

Essener Restaurant schließt

Im November 2014 feierte das „Schiffers im alten Löwen“ an der Brückstraße 20 Neueröffnung, hat somit in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Doch anstelle einer großen Party muss Inhaber Daniel Schiffer nun auf Facebook eine Hiobsbotschaft für alle Kunden verkünden:

„Nach einigen schlaflosen Nächten mit Kopfzerbrechen und Magengrummeln haben wir uns jedoch dazu entschieden keinen neuen Pachtvertrag zu unterschreiben. Diese Entscheidung fiel uns wahrlich nicht leicht, wurde aber sowohl aus persönlichen als auch aus betriebsbedingten Gründen getroffen.“

„Schlimmsten Wochen meiner gastronomischen Laufbahn“

Die Arbeit mache dem 44-Jährigen nach wie vor Spaß, doch Kopfzerbrechen bereiten dem Inhaber vor allem politische Entscheidungen, fragwürdige Auflagen und Vorschriften oder auch das Thema Personal. Im Schiffers etwa sorgen sich an fünf Tagen in der Woche zwei festangestellte Köche sowie Schiffer und seine Freundin Julia Witte um das leibliche Wohl der Gäste. Mittags und abends.

Wenn einer ausfällt, ende das in einer Katastrophe oder mit einem „Heute geschlossen“-Zettel im Fenster. „Leider gab es diese Situation mal bei uns; das waren die schlimmsten Wochen meiner gastronomischen Laufbahn. Am liebsten hätte ich damals schon geschlossen“, erinnert sich Schiffer gegenüber DER WESTEN, der bereits seit 25 Jahren in dieser Branche tätig ist, zehn davon jetzt selbstständig.

Über mangelnde Kundschaft könne er sich nicht beschweren, doch die gestiegenen Kosten und das veränderte Konsumverhalten der Gäste bekomme er mehr und mehr zu spüren. „Restaurantbesuche“, so bedauert Schiffer „sind mittlerweile zu einem Luxusgut geworden.“ Er sehe in der Gastronomie, wie er sie momentan noch betreibe, keine gute Perspektive. „Ich denke, es ist nur vernünftig frühzeitig die Reißleine zu ziehen“, begründet Schiffer den Schritt, sein gut-gehendes Restaurant mit großer Stammkundschaft zu schließen.

Wenn sich eine Tür schließt, dann …

Am 31. Dezember 2024 soll das Restaurant in Essen „letztmalig geöffnet sein“. In dem Facebook-Beitrag schaut der Inhaber nochmal zurück auf die vielen Jahre und bedankt sich bei seinen treuen Kunden, die Woche für Woche oder sogar täglich vorbeikommen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht, denn es muss sich dabei keineswegs um einen Abschied für immer handeln.

„Den Schlüssel für eine andere Tür haben wir bereits und in 2025 werden wir, unweit vom Schiffers entfernt, wieder Speisen und Getränke anbieten. Es wird anders – aber garantiert wieder lecker und sehr, sehr schön“, so die zweite große Ankündigung. Die Kunden können es offenbar kaum erwarten. „Ihr seid die Besten und ich freue mich auf die neue Location“ oder „Oh ha, jetzt war ich aber gerade sehr erschrocken. Zum Glück habe ich weiter gelesen und freue mich dass ihr an anderer Stelle weiter macht“, heißt es in den Kommentaren.