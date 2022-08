Essen: Ekelhafter Vorfall in RE – Polizei stoppt Zug im Hauptbahnhof

2021 ist die Kriminalität zum sechsten Mal in Folge gesunken. Hat die Polizei immer weniger zu tun?

Essen. Einfach nur widerlich! Im Hauptbahnhof Essen musste die Bundespolizei in Essen einer 25-Jährigen zur Hilfe kommen, als die von einem älteren Mann belästigt wurde.

Die Kölnerin saß am Samstag spät in einem Regionalzug von Hamm nach Düsseldorf, als ein 65-Jähriger auf sie zukam und sich neben sie setzen wollte. Doch plötzlich kam er ihr noch näher – viel zu nah.

Essen: 25-Jährige von 65-Jährigem belästigt – älterer Mann nimmt sich DAS heraus

Die Kölnerin saß Samstagnacht in einem RE 6 in Fahrtrichtung Düsseldorf, als sie von dem Düsseldorfer angesprochen wurde. Er fragte zunächst, ob er sich neben sie setzen könne. Die junge Frau bejahte das, sollte ihre Freundlichkeit jedoch schnell bereuen.

Denn der 65-Jährige begann ohne ihre Zustimmung, sie am Bein und am Hals zu streicheln. Als sie ihn schließlich dazu aufforderte, damit aufzuhören, wurde der Mann richtig dreist. Denn er küsste sie einfach so auf den Mund.

Hilferuf aus einem RE! Am Essener Hauptbahnhof stoppt die Bundespolizei den Zug. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Udo Gottschalk

Essen: 25-Jährige sexuell belästigt – Täter versucht beim Anblick der Polizisten zu fliehen

Zum Glück für die junge Frau hatten Bahnmitarbeiter die Szene mitangesehen und alarmierten gegen 00.45 Uhr die Bundespolizei. Die erwartete den Zug dann im Essener Hauptbahnhof. Beim Anblick der Beamten soll der Mann zunächst versucht haben, das Weite zu suchen, wie Zeugen bemerkten.

Doch bei der Durchsuchung der Bahn fanden die Polizisten den mutmaßlichen Täter. Wenig später konnte der Regionalzug dann weiter Richtung Düsseldorf fahren. Die Bundespolizei wird nun die Videoüberwachung auswerten und gegen den Düsseldorfer wegen sexueller Belästigung ermitteln.