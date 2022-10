Essen: Razzia in Altendorf +++ Spezialkräfte sprengen Haustür

Punkt 6 Uhr – Ermittler der Polizei stürmten zeitgleich mehrere Objekte in mehreren Städten. Einer der Razzia-Hauptorte: Essen!

Mega-Razzia der Polizei Kreis Borken: Die Beamten sind am Dienstagmorgen (18. Oktober) gleich an mehren Orten unterwegs, darunter auch Essen, Mülheim an der Ruhr, Gronau und Ahaus. Das bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN.

Essen: Razzia wegen KFZ-Betrug

Hintergrund der Razzia: Betrug im KFZ-Wesen. Es geht um Fälschungen von Dokumenten. Laut Informationen unserer Redaktion wurden bereits zwei hochwertige Mercedes sichergestellt. Auch von Hehlerware ist die Rede.

Razzia in Essen! Foto: Justin Brosch

An der Helenenstraße in Essen-Altendorf wurden Spezialkräfte eingesetzt. Sie sprengten eine Tür auf. Insgesamt wurden in Essen neun Objekte durchsucht. Das konnte die Polizei Borken bislang allerdings noch nicht bestätigen, da die Maßnahmen noch laufen.

Laut der Polizei Borken gibt es deutschlandweit 17 Beschlüsse. Allein neun davon in Essen. Eine Person in Essen wurde festgenommen.