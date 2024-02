Essen: Streit eskaliert – plötzlich rast Autofahrer auf 23-Jährigen los

Am Sonntagabend (4. Februar) haben sich heftige Szenen in einem Wohnviertel in Essen abgespielt. Nachdem offenbar ein Streit vorausgegangen war, wurde ein 23-jähriger Mann von einem Autofahrer angefahren. Wohl mit voller Absicht. Die Einzelheiten.

Essen: Polizei spricht von versuchtem Tötungsdelikt

Die Polizei Essen bekam kurz nach 18 Uhr mehrere Anrufe von Anwohnern, die mitbekommen hatten, dass ein Mann „offensichtlich gezielt“ von einem Auto angefahren worden sein soll. Daraufhin fuhr die Polizei mit mehreren Einsatzwagen zur Franz-Arens-Straße in Essen, wo sie auf den angefahrenen und verletzten 23-jährigen Mann trafen.

Den ersten Erkenntnissen zur Folge gab es einen verbalen Streit zwischen mehreren Personen im Bereich der Franz-Arens-Straße Ecke Geisbergstraße. Dann soll ein VW Golf in die Straße „Auf der Donau“ eingebogen sein und gezielt auf den 23-Jährigen zugefahren sein. Dem Angriff konnte der Mann noch ausweichen. Dann setzte der Mann des VW Golf den Wagen aber nochmal zurück und fuhr erneut auf das 23-jährige Opfer zu. Beim zweiten Angriff mit dem Auto wurde der 23-Jährige erfasst und zu Boden geschleudert.

Essen: Täter ist auf der Flucht

Anschließend flüchtete der unbekannte Täter vom Tatort. Die verletzte Person wurde noch vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Krankenhaus konnte er bereits am späten Abend wieder verlassen. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei Essen das mutmaßliche Tatfahrzeug ausfindig machen und sicherstellen.

Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen hat die Polizei noch in der Nacht eine Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts eingerichtet.

Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Dabei wird auch geprüft, ob es sich bei dem Angriff um eine Familienstreitigkeit handelt.