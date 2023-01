Essen: Mann ärgert sich über Pizza-Lieferdienst – als sein Freund ihn beruhigen will, greift er zum Messer

Wenn man sich Essen beim Lieferservice bestellt, kann man schnell mal ungeduldig werden. Dass man nach seiner Bestellung per App oder Online-Lieferdienst live mitverfolgen kann, in welchem Bearbeitungsschritt sich die bestellte Mahlzeit gerade befindet, macht es für viele leider nicht besser.

Ein 26-Jähriger in Essen ist in der Nacht zu Freitag (20. Januar) nach seiner Pizzabestellung offenbar so ungeduldig geworden, dass er in einen Streit mit seinem Bekannten geriet. Als dieser versuchte, den hungrigen Mann zu beruhigen, blickte er plötzlich einer Messerklinge entgegen.

Essen: Streit eskaliert plötzlich

Dabei hatte die Gruppe in der Wohnung an der Straße Herskamp laut einer Mitteilung der Polizei „einen feuchtfröhlichen Abend“ verbracht. Kurzerhand entschloss sich die hungrige Meute dazu, bei einem Pizzalieferdienst zu bestellen. Doch nachdem die Bestellung auf sich warten ließ, brannten bei einem 26-jährigen Essener plötzlich alle Sicherungen durch.

Als seine Freunde versuchten, ihn zu besänftigen, soll der Mann mit Glasflaschen auf sie geworfen haben. Nur knapp verfehlten diese ihr Ziel. Weil der 26-Jährige sich nicht beruhigen wollte, entschloss sich sein 22-jähriger Bekannter dazu, ihn zu überwältigen und festzuhalten.

Doch als er dachte, dass sich der aufgebrachte Essener wieder beruhigt hätte, sei die Situation plötzlich vollkommen eskaliert. Der 26-Jährige sprang plötzlich auf und holte ein Messer aus der Küche. Damit bedrohte er seinen Bekannten, der ihn zuvor festgehalten hatte. Aber bei der Drohung allein sollte es nicht bleiben.

Essen: Tatverdächtiger sticht auf 22-Jährigen ein

Denn als der wütende und hungrige Essener ihn mit einem Küchenmesser attackierte, wurde er leicht am Rücken verletzt. Der Rest der Gruppe, der den Horror live mit ansehen musste, fackelte nicht lange und alarmierte die Polizei. Der 26-Jährige habe daraufhin die Flucht ergriffen.

Wenig später konnten die Beamten den Essener in seiner Wohnung antreffen und festnehmen. Doch auch den Polizisten gegenüber zeigte sich der Mann weiterhin aggressiv. Und schnell sollte sich herausstellen, warum er wie von Sinnen war.

Denn auf der Polizeiwoche konnte man ihm schnell ein Geständnis entlocken, in dem der 26-Jährige zugab, zuvor Drogen genommen zu haben. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Welche Strafe dem Essener nun blüht, ist nicht bekannt. Ob es wirklich das lange Warten auf die Pizza war oder ob es eine Vorgeschichte zum Streit der beiden Männer gab, dürfte ebenfalls Gegenstand der aktuellen Ermittlungen sein.