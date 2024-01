Essen: Versuchter Mord vor Supermarkt! Polizei jagt Obdachlosen-Treter

Erschütternder Vorfall Samstagnacht (13. Januar) in Essen. Wie die Polizei am Freitag (19. Januar) bekannt gab, ist ein Obdachloser (61) am vergangenen Wochenende vor einem Supermarkt an der Altendorfer Straße (Nähe Haltestelle Bockmühle) grundlos attackiert worden.

Der 61-Jährige wachte nach eigenen Angaben gegen 4 Uhr an seinem Schlafplatz auf dem Parkplatz des Essener Supermarktes auf, weil drei Männer um ihn herumstanden. Ohne Rücksicht auf Verluste trat das Trio plötzlich auf den wohnungslosen Mann ein.

Essen: Versuchter Mord! Obdachloser auf Intensivstation

Erst nach zahlreiche Tritten gegen Kopf und Körper ließen die Männer von dem 61-Jährigen ab. Schwerstverletzt ließen die Unbekannten den Obdachlosen zurück. Erst Tage später entdeckte ein Freund des Opfers die schwerwiegenden Verletzungen. Der Zeuge alarmierte den Notruf. Danach wurde der Obdachlose endlich ins Krankenhaus gebracht und liegt seitdem auf Intensivstation.

Das Klinikpersonal verständigte aufgrund der schweren Verletzungen die Polizei. Die Beamten haben daraufhin die Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen.

Polizei fahndet nach brutalem Trio

Bei der Suche nach den Angreifern bittet die Polizei Essen nun die Bevölkerung um Mithilfe. So werden die Tatverdächtigen beschrieben:

zwischen 17 und 28 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

schlanke Statur

zwei Tatverdächtige haben blonde Haare

Der dritte Tatverdächtige habe eine schwarze Kapuzenjacke und eine schwarze Jogginghose getragen und mit arabischem Akzent gesprochen.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen des Vorfalls. Hast du zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges an der Altendorfer Straße gesehen oder kannst Angaben zu den möglichen Tätern machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Essen unter der Nummer: 0201/829-0.